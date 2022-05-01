俄羅斯天然氣：輸歐銳減 對華猛增

俄羅斯/歐盟/中國

據俄羅斯天然氣工業股份公司周日宣布，與2021年同期相比，1月至4月，俄羅斯向歐盟國家和土耳其輸送的天然氣大幅下降，而向中國輸送的天然氣則猛增。

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根據俄羅斯天然氣工業股份公司周日宣布，對非獨聯體國家（歐盟和土耳其）的出口量為501億立方米，比2021年同期減少26.9%。" 不過，俄羅斯天然氣工業股份公司說，它將繼續 "完全按照合同義務 "供應天然氣。

同期，這家天然氣巨頭表示，其產量同比下降2.5%，達到1754億立方米。對國內市場的交付量也有所下降，下降了3.7%，"主要是由於2月份的高溫天氣"。

法新社說，另一方面，通過 "西伯利亞之力 "管道，俄羅斯對中國的出口同比猛增60%。

歐洲的能源價格正在飆升，因為歐盟迄今未能同意對俄羅斯石油和天然氣實施禁運。