俄羅斯軍機侵犯瑞典與丹麥領空 丹麥敏感是北約成員國

俄羅斯/瑞典/丹麥

一架俄羅斯偵察機周五短暫侵犯了瑞典領空，這個斯堪的納維亞國家的工作人員周六宣布，俄羅斯入侵烏克蘭後，該國當局正在考慮可能加入北約。同日，一架俄羅斯軍機侵犯丹麥領空。丹麥今天召見俄羅斯大使抗議。法新社說，事件敏感，因為丹麥是北約的成員國。

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據法新社30日報道稱，一架俄羅斯偵察機周五短暫侵犯了瑞典領空，瑞典官員周六指控俄羅斯入侵其領空。瑞典譴責俄羅斯入侵烏克蘭，而瑞典當局正在考慮可能加入北約。

據瑞典國防部在一份聲明中說："一架俄羅斯AN-30螺旋槳飛機在周五晚上侵犯了瑞典領空。"

瑞典國防部說，瑞典監測了俄羅斯軍機入侵領空的過程，並進行了拍照留證。

法新社今天報道稱，丹麥外交部長5月1日周日表示，哥本哈根已譴責一架俄羅斯偵察機侵犯丹麥領空，並就這一事件下達了召見俄羅斯大使照會。

丹麥官方稱，"俄羅斯大使明天將被傳喚到外交部。俄羅斯應當回應對丹麥領空的一次新的侵犯指控。丹麥官員Jeppe Kofod在Twitter上寫道："這是完全不可接受的，在目前的情況下尤其令人擔憂。

事件發生在周五晚上，一架俄羅斯偵察機飛入博恩霍爾姆島（波羅的海中的一個丹麥島嶼）以東的丹麥領空，然後進入瑞典領空，瑞典國防部在周六公開了這一入侵領空事件的後半部分。

據丹麥國防部新聞官員亨利克-莫滕森告訴法新社說，"那是一架偵察機，在丹麥的領空停留了很短的時間。丹麥兩架F-16戰鬥機立即升空干預驅離。"

這架俄羅斯飛機隨後離開了丹麥領空。

據莫滕森說，這種類型的事件 "罕少發生"。

據法新社說，與正在就是否應當加入北約問題進行辯論的瑞典不同，丹麥是北約的成員國。