好萊塢明星安吉麗娜-朱莉造訪烏克蘭安撫戰爭難民

烏克蘭/安吉麗娜-朱莉

聯合國難民事務高級專員的特使、好萊塢明星安吉麗娜-朱莉周六突然訪問了烏克蘭西部城市利沃夫，安吉麗娜-朱莉在那裡與因戰爭而失去家園的烏克蘭人交談。

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據烏克蘭利沃夫州州長馬克西姆-科日茨基（Maxim Kozytski）在Telegram上分享稱："對我們所有人來說，安吉麗娜-朱莉的這次訪問是一個驚喜。"該州長發布了安吉麗娜-朱莉與烏克蘭當地兒童玩耍並與志願者合影的照片和視頻。

在當地一家醫院，安吉麗娜-朱莉看望了在4月8日烏克蘭東部克拉馬托爾斯克火車站外的爆炸事件中受傷的兒童。州長說該事件造成50多名平民死亡。州長指控俄羅斯的轟炸負有責任。

法新社說，安吉麗娜-朱莉與不得不逃離戰鬥的烏克蘭人以及在利沃夫火車站為流離失所者提供心理支持的志願者交談。

據國際移民組織（IOM）稱，自2月24日俄羅斯開始入侵以來，已有超過770萬人離開自己家園，但仍在烏克蘭境內逃難。超過540萬烏克蘭人已經逃出了烏克蘭。

安吉麗娜-朱莉30日昨天穿着灰色毛衣，背着背包，還被發現在利沃夫的一家咖啡館裡，她被一名烏克蘭婦女Maya Pidhoretska拍攝，她將視頻發布在她的Facebook賬戶上。據Maya Pidhoretska稱讚說，"我正在喝咖啡，看到安吉麗娜-朱莉，她在利沃夫，她是如此美麗漂亮。"