德國五一勞動節：肖爾茨承諾進一步援助烏克蘭

肖爾茨

德國五一勞動節，工會按照傳統，組織了很多遊行集會。

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據德國廣播電台報道，德國工會聯合會對德國政府擴大軍備計畫提出了警告。德國工會聯合會主席霍夫曼在5月1日柏林工會中央集會上發表講話，警告不要長久增加軍備預算。他說，這筆錢更應該用在社會轉型和提高福利國家的工作能力上。德國金屬工業工會主席霍夫曼也發表了類似的聲明。他在接受德國廣播電台採訪時表示，永久更高的國防預算與以犧牲人民的社會保障體係為代價是有關聯的。

肖爾茨總理也在杜塞爾多夫參加了德國工會聯合會舉行的集會，並發表講話說，德國將給予烏克蘭進一步的支持。德國的支持包括資金、人道主義援助以及武器交付。肖爾茨還為聯邦政府向危機地區運送重武器的決定作了辯護。肖爾茨在集會上遇到大聲抗議以及“不用武器就實現和平”之類的呼聲。但他說，他尊重所有的和平主義。但是,“當烏克蘭公民被告知，他應該在沒有武器的情況下抵禦普京的侵略時，他一定會憤世嫉俗。”

就在德國聯邦議會周四（4月28日）做出向烏克蘭提供重武器的決定後後，周五（4月29日），德國28位名人，包括女權主義者愛麗絲·施瓦澤、作家馬丁·瓦爾澤和科學記者蘭加·約格什瓦爾等給總理奧拉夫·肖爾茨寫了一封公開信中，警告第三次世界大戰的風險，要求政府不要向烏克蘭提供重武器。這封在網上發表的公開信很快受到爭議，但也很快得到響應，現已有十多萬人簽名。《明鏡》周刊等做了報道。

據《時代》周報報道，肖爾茨總理為自己的烏克蘭政策做了辯護。肖爾茨目前在民意調查中不斷丟分，即便是聯盟夥伴也指責他在面對俄羅斯的侵略時表現得過於猶豫和恐懼。但朔爾茨在《周日圖片報》上辯護說：“我迅速作出決定，並與我們的盟友進行了協商。對倉促的行動和德國人的單獨行動，我持懷疑態度。”他表示，他還會堅持這一路線。

根據德新社的消息，德國政府正在支持歐洲禁止進口俄羅斯原油的計畫。在關於第六項制裁方案的初步談判中，柏林政府明確表示支持實施禁運。因此，歐盟作出相應決定的可能性更大。

據德國《商報》報道，印度總理莫迪周一將來訪柏林，參加德印政府磋商會議。德國政府希望籍此加深雙邊關係。但朔莫會尚未開始，已陷入僵局。印度排除參與制裁俄國的可能。印度在烏克蘭戰爭的立場將給雙邊關係帶來負擔。