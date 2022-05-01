皇馬豪奪西班牙冠軍杯

西班牙/皇馬

皇家馬德里在周六晚上以4-0戰勝西班牙巴塞羅那隊後，提前贏得了他們歷史上第35個西班牙聯賽冠軍，西甲聯賽還剩下四輪比賽沒有打完。

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據本台報道，安切洛蒂成為第一個贏得所有五個主要歐洲聯賽冠軍的人。這位前意大利國腳在意大利與AC米蘭（2004年）、在英格蘭與切爾西（2010年）、在法國與巴黎聖日耳曼（2013年）和在德國與拜仁慕尼黑（2017年）贏得了冠軍，然後稱霸西班牙。

到6月10日就63歲的意大利巫師安切洛蒂出色地接過了齊達內留下的重任，齊達內在2020年新冠病毒疫情大流行開始時為皇家馬德里贏得了最後一個西甲冠軍。在齊達內的帶領下，皇家馬德里在當年8月28日的聯賽第三天就取得了第一名，並且從未放棄過，最終使其成為他們的王座。"足球已經改變了。但是教練們必須與時俱進。我不認為自己是一個老教練。安切洛蒂在周五的賽前新聞發布會上說：“我認為自己是一個有經驗的教練，因為我已經經歷了所有這些變化。”

皇馬奪冠，法國人本澤馬功勞不可磨滅。這是俱樂部歷史上第一次有馬塞洛-本澤馬參加比賽。

整個賽季都戴着場上隊長袖標的法國人卡里姆-本澤馬，在聖地亞哥-伯納烏近8萬名觀眾面前，最終讓周六的正式隊長和首發球員馬塞洛舉起了獎盃。預計將有25萬名球迷參加西貝萊斯噴泉狂歡，這是皇家馬德里慶祝冠軍的傳統場所。5月12日年滿34歲的馬塞洛已經超越了傳奇人物帕科-亨托和他的23個冠軍，以24個冠軍成為皇馬贏得獎盃最多的球員。

現在是西班牙的名副其實的足球 "國王"，皇家馬德里夢想更大。自稱也是歐洲之王的他們，定下目標是在5月4日星期三在伯納烏推翻英國曼城的王位。皇馬在與曼城第一回合驚心動魄的4-3勝利之後，他們進入了決賽，並使他們有機會在他們的收藏中增加第14個歐洲足球王冠。