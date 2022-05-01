美國對普京多重威脅已當耳旁風

美國/俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯多次威脅開打第三次世界大戰，然而美國通過動員40個國家並為烏克蘭編列330億預算，華盛頓選擇無視普京使用核武器的威脅，並以越來越隱蔽的方式與莫斯科對抗，顯然不怕把俄羅斯總統逼到角落。

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據法新社今天報道稱，華盛頓在德國拉姆施泰因組織了一次會議，以組織約40個國家對烏克蘭的支持，此後的一天，普京先生在周三承諾，如果外界干預衝突，將作出 "快速和閃電 "報復回擊。俄羅斯總統普京提到了 "那些現在沒有人可以知曉的厲害武器"，這是對戰術核武器的一種含蓄的提及，俄羅斯的軍事理論提出使用戰術核武器來迫使對手退縮。

但是拜登非但沒有退縮，反而在第二天進行報復，要求國會增加330億美元的巨額預算，其中200億美元將用於武器供應，比2月24日俄羅斯入侵以來已經提供給烏克蘭的數量驚人的武器和彈藥多出近七倍。

拜登解釋，這點錢花得值得，因為，如果普京在侵略烏克蘭戰爭中獲勝，美國以及國際社會的損失將比此更為嚴重。

美國政府現在正在向基輔提供重型武器，包括大炮、直升機和無人機，而之前由於擔心衝突蔓延到其他北約國家而曾經猶豫了很久。但是這種擔憂現在在美國似乎已經消失了。美國國防部長勞埃德-奧斯汀在訪問基輔回來後於周一表示，他的目標是 "看到俄羅斯被削弱到他們無法做出入侵烏克蘭的那種事情"。

據法新社說，在美國政府內部，俄羅斯的核威脅現在被一概否定。

美國總統拜登周四抨擊了普京 "不負責任的 "威脅，稱這些威脅顯示了 "俄羅斯在面對其悲慘地未能實現其最初目標時的絕望感"。而在周五，五角大樓的一位高級官員說，華盛頓 "不認為存在使用核武器或北約領土受到威脅的風險"。

俄羅斯的威脅被視為 "不那麼嚴重"。 據倫敦大學國王學院名譽教授勞倫斯-弗里德曼說，俄羅斯的各種威脅 "比以前更不被重視了，俄羅斯已經是一個被削弱的力量。"

紐約外交關係委員會的吉迪恩-羅斯贊同這些結論。"他在《外交》雜誌上說：莫斯科在衝突中不會使用核武器。他認為，普京知道非同尋常的報復和全世界的責難將隨之而來，沒有任何戰略優勢可以證明，更不用說它將造成的放射性影響很容易就落到俄羅斯身上。