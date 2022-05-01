重武器助烏決策遲疑惹議 德總理：不願倉促決定

朔爾茨猶豫不決？

西方國家紛提供烏克蘭重型武器以擊退俄羅斯入侵行動，德國遭批評沒有表現出領導力，德國總理朔爾茨1日駁斥這種說法，表示自己寧願謹慎行事，也不願倉促做出決定。

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朔爾茨（Olaf Scholz）在國內外都面臨壓力，要求他向烏克蘭提供戰車和榴彈砲等重型武器，並支持歐盟立即對俄羅斯能源進口實施禁運，讓俄羅斯總統蒲亭無法取得為戰事提供經費的強勢貨幣。

朔爾茨接受德國《周日畫報》（Bild am Sonntag）訪問時說：“我迅速做出決定，並與我們的合作夥伴協調一致。我認為德國若倉促行動和特立獨行會有問題。”

德國在4月26日出現政策大轉彎，同意提供烏克蘭獵豹（Gepard）防空戰車。民調顯示，這項作法得到55%德國人民支持，他們認為身為歐洲最大經濟體的德國應向烏克蘭提供這類武器。

然而，提供烏克蘭重武器的這項決定無助於扭轉民眾認為朔爾茨優柔寡斷和缺乏領導力的看法。《周日畫報》的民調顯示，54%的人不滿意朔爾茨的危機處理，朔爾茨的支持率下降到32%。

由於擔心俄羅斯可能將戰爭擴大到烏克蘭以外的國家，德國在北大西洋公約組織中的一些盟國不滿朔爾茨最初對軍援烏克蘭的猶豫不決。

波蘭等其他國家也不滿德國反對歐盟禁止俄羅斯天然氣進口。