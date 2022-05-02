俄羅斯以盧布支付要挾，歐盟緊急磋商天然氣進口對策

歐盟27國能源部長2022年5月2日在布魯塞爾緊急召開會議，因應俄羅斯以盧布支付天然氣進口款項的要挾。圖為法國環保部長（右）及波蘭氣候及環保部長（左）。

繼俄羅斯上周以盧布支付為要挾，切斷保加利亞和波蘭的天然氣輸送之後，嚴重依賴俄羅斯能源進口的歐盟27國5月2日緊急召開會議，商討對策，以因應其它國家面臨同樣情形的可能性，也避免歐盟目前圍繞對俄制裁行動的內部團結破裂。

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27國能源部長2日將集中討論如何儘快保證獲得俄羅斯之外的天然氣輸送，並保證儲備，以避免天然氣供應中斷可能帶來的經濟衰退後果。

因入侵烏克蘭戰爭而面對歐美經濟以及金融制裁措施的俄羅斯，4月27日宣布切斷向保加利亞和波蘭的天然氣輸送，理由是這兩個國家拒絕用盧布支付。此舉引發歐盟其它成員，尤其是嚴重依賴俄羅斯天然氣進口的德國是否應當接受以盧布支付的憂慮。而且，5月來臨，多家歐洲企業都將面對同樣問題，也就是如何按照已簽署合同，支付俄羅斯天然氣進口，而又不違反歐盟數月以來陸續推出的對俄制裁措施。

歐盟40%的天然氣消費來自俄羅斯進口，德國等歐盟成員尤其難以驟然停止來自俄羅斯的能源供應。對俄持續制裁引發歐洲面對能源供給危機，而危機持續有可能威脅27國目前圍繞對俄制裁得以達成的團結一致。

與此同時，歐盟新一輪對俄制裁措施已經呼之欲出。核心措施是逐步停止購買俄羅斯石油及石油產品。法新社自一名不願披露身份的歐盟外交官處獲知，歐委會將提出一項在今年年底以前，逐步落實俄羅斯石油及石油產品禁運的方案。剛剛結束的這個周末，歐委會與可能受禁運措施影響最嚴重的國家，以及美國和國際能源署密集磋商，以期本周三向成員國提交具體方案。這將是歐盟第六波對俄制裁方案。

俄羅斯政權控制下的俄羅斯天然氣工業股份公司5月1日宣布，該公司輸往歐洲的天然氣自年初以來已經同比大幅減少26.9%。而向中國的天然氣出口則環比飆升60%。