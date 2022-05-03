歐盟繼續將一些俄羅斯大銀行排除Swift系統外

佔有俄羅斯國內銀行市場 37% 的最重要銀行--俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)

歐盟外交政策最高專員周一(2日)表示，在歐盟推出的第六批對俄羅斯的制裁下，“繼續有一些俄羅斯大銀行被排除在國際支付系統 Swift之外，這其中包括佔有俄羅斯國內銀行資本市場 37% 的最重要銀行--俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank) 也因此被排除在此項國際支付系統之外。

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根據費加羅報引述歐盟外交事務最高專員波雷赫（Josep Borrell） 周一在巴拿馬舉行的一項記者會中表示，這是根據歐盟推出的第六批對俄羅斯制裁方案，這包括了從國際支付系統 Swift 系統中刪除“其他一些俄羅斯的銀行”。

這位歐盟外交高級官員還表示，這些制裁將涉及“其他一些銀行業， 還會有其他俄羅斯銀行被排除在 Swift國際支付系統外”，以及“在能源領域，歐盟正在努力準備提案，以限制從俄羅斯進口能源，特別是石油。”

數個歐盟外交消息來源本周末已經指出“佔據俄羅斯國內銀行資本市場 37% 的最重要銀行--俄羅斯聯邦儲蓄銀行 Sberbank 因而會被被排除在此項國際支付系統 之外。

類似SWIFT的 這種跨銀行的支付業務系統是全球金融中的重要組成部分，它可允許會員銀行快速安全地進行交易通信。

歐盟委員會按計畫在周二(3日)提出針對俄羅斯第的第六項制裁方案，其中還包括逐步取消俄羅斯石油進口的時間表，俄羅斯石油進口占歐盟石油進口的 30%。