烏克蘭戰爭：歐盟着手針對俄羅斯能源出口的新制裁

制裁俄羅斯

在俄羅斯入侵烏克蘭的第69天，到訪巴拿馬的歐盟外交事務負責人博雷爾宣布：正在準備針對俄羅斯銀行和能源方面的第六輪制裁。預計新的制裁方案將針對俄羅斯石油和更多俄羅斯和白俄羅斯銀行，以及更多個人和公司。

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據本台法語組報道，博雷爾在巴拿馬市的一場新聞發布會上說，歐盟希望遏制俄羅斯的能源出口，作為對莫斯科入侵烏克蘭的制裁措施之一。

博雷爾說，他希望歐盟能夠採取措施“大幅限制這些進口”，他補充說：“我相信，至少在石油進口方面，從現在到下一次理事會會議之間，各國可能就此達成協議。”

歐盟4月宣布對俄第五輪制裁，包括8月起停止進口俄羅斯煤炭。但就是否對俄石油和天然氣施加制裁，歐盟各國難以達成一致。

此前，路透社以兩名歐盟官員為消息源報道，歐盟各國能源部長2日開會討論後，歐盟委員會預期3日敲定第六輪對俄制裁，4日將相關提議交由各成員國駐歐盟代表開會討論。

據了解，德國曾經是最反對限制俄羅斯石油進口的國家之一，但近日立場發生轉變。據德新社的說法，這一轉變的原因在於德國最近成功找到了替代石油供應方。

同時，德新社援引歐盟消息人士的說法報道稱，作為俄羅斯石油主要買家的德國轉而支持禁止進口俄石油，讓歐盟內部“更有可能”就對俄石油禁運達成共識。

按照歐盟官員的說法，新一輪制裁包括對俄石油禁令，歐盟傾向於在今年年底前禁止進口俄石油。

據路透社報道，整體而言，俄羅斯石油在歐盟進口石油總量中佔比大約26%，但不同國家對俄石油依賴程度不同。其中斯洛伐克和匈牙利依賴度較高，去年進口的原油和石油產品中，俄羅斯產品所佔比重分別為96%和58%。由於自身高度依賴俄羅斯石油，這兩個國家對歐盟實施對俄石油禁令持謹慎態度。

此外，歐盟外交事務委員會定於5月10日和5月16日舉行會議。