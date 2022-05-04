芬蘭盼一旦提出申請加盟北約 儘可能快速被批准

芬蘭女總理馬蘭周三(4日)表示，芬蘭希望北約 30 個成員國能“儘快”批准該國或單獨申請，或與瑞典一起申請加入北約聯盟。

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自俄羅斯入侵烏克蘭以來，赫爾辛基和斯德哥爾摩越來越有意願申請加入北約。這種可能的聯盟關係，旨在能夠更好地保護自己免受鄰國俄羅斯傷害。

芬蘭女總理馬蘭周三(4日)肯定表示，芬蘭希望北約 30 個成員國能“儘快”批准該國或單獨申請，或與瑞典一起申請加入北約聯盟。

芬蘭總理還說，但赫爾辛基也在與北約的主要成員國進行討論，以獲得在可能持續數月的審核批准資格期間，該國得到安全保護的保證；她提到的這些主要成員國有美國、英國、德國及法國。

《安全保證》：

馬蘭在一項哥本哈根舉行的北歐領導人新聞發布會上宣稱：“如果芬蘭和瑞典成為候選國，關鍵問題是要儘可能縮短批准程序。”她的理由是： “這才會是我們所能擁有最好的安全保證。”

芬蘭執政的這名民主社會黨的領導人指出，但是，當然，我們正在與那些較大的北約成員國專門討論安全的保障和我們在這段過渡期間可能遇到的安全問題，

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，赫爾辛基和斯德哥爾摩越來越有意願申請加入北約

這種可能的聯盟。

據北約軍事聯盟指出，歡迎芬蘭和瑞典加入北約行列的共識正在形成，但批准程序需要30個國家的國會的批准。只有北約成員國正式受益於該聯盟的第 5 條款的保護，這是美國在與蘇聯開始冷戰時發起的軍事同盟的安全保護傘。

芬蘭總統尼尼斯托( Sauli Niinistö )必須在 5 月 12 日公開他對芬蘭申請加入北約的個人立場。不過，此議題已經獲得輿論及芬蘭國會的議員們強烈的支持。根據芬蘭媒體指出，政府將在幾天內做出決定。

瑞典方面，瑞典政府及國會的各個政黨應於5月13日重審加盟北約的安全問題。瑞典目前正在諮詢北約成員國。 其外交事務負責人安林德周二已前往美國訪問，並將繼續訪問加拿大。