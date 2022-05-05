中國歐盟商會：中國清零政策後果致其對歐洲公司吸引力 "大降"

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周四（5月5號）發表的一份研究報告稱，中國嚴厲的新冠清零政策導致供應鏈斷裂、業務放緩、勞動力萎縮等後果，導致中國對許多歐洲公司的吸引力 "大大降低"。財新同一天公布的採購經理人指數顯示，中國的服務業在上個月出現大幅度下滑。

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法新社報道，由於世界第二大經濟體中國正在努力通過有針對性的遏制和大規模篩查來消除冠狀病毒的爆發，但高度傳染性的奧米克容變體正在使這一零感染的戰略複雜化。

中國歐盟商會4月底對370多名會員進行的調查後發布一份報告說，今年在中國幾十個城市發生的遏制行動已經造成了 "規模驚人的破壞"。報道指出："雖然烏克蘭戰爭對在中國經營的歐洲公司產生了影響，但新冠疫情代表的是一個更直接的挑戰，並導致商業信心大幅下降，" 近四分之一的受訪者已經開始考慮將其目前或計畫中的投資從中國轉移到其他市場，據信這一數字在兩個月內翻了一番。

中國歐盟商會周一（4月11號）表示已致函中國政府，詳細說明了中國實施的COVID控制措施如何擾亂了歐洲公司，並敦促其修改政策，包括允許對一些COVID陽性患者進行家庭隔離。

周四公布的調查顯示，近60%的受訪者降低了他們今年的收入預測，而大約三分之一的人看到他們的勞動力在減少。大多數公司還注意到對供應鏈的負面影響，對採購原材料和部件或交付成品造成了困難。

歐洲商會說："中國市場對許多受訪者來說已經失去了很大的吸引力，"

絕大多數被諮詢的公司都同意，有必要更加註重對整個人群的疫苗接種，允許對無癥狀或癥狀輕微的陽性病例進行家庭隔離，並允許信使RNA疫苗上市。

根據這項研究，企業也受到了烏克蘭戰爭的影響，戰爭擾亂了與歐洲的物流。鐵路運輸已變得不可能，歐洲飛機現在不得不避開俄羅斯和烏克蘭的領空，這對距離和成本都有影響。該研究強調，企業需要為 "未來衝擊 "的可能性做好準備，特別是 "歐盟-中國關係惡化的前景"。

周四發布的另一項獨立指數顯示，清零政策讓中國的服務業在上個月出現大幅度下滑。財新傳媒集團發布的採購經理人指數（PMI）在4月份為36.2，低於3月份的42。 這是自2020年2月以來的最大跌幅，而當時中國經濟因第一輪全球新冠疫情爆發的衝擊而陷入癱瘓。