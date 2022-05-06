亞速鋼鐵廠烏克蘭守軍決意戰死到底

政治

在烏克蘭東南部港口城市馬里烏波爾亞速鋼鐵廠地下工事堅持抗戰的烏克蘭守軍面對幾乎佔領全城的俄軍的瘋狂攻擊，仍然拒絕投降；烏克蘭守軍一位指揮官的妻子透露說，這些守軍誓言“堅守到最後”。6日，聯合國人道車隊從亞速鋼廠又疏散了50人。澤連斯基表示：馬里烏波爾幾乎被炸平了。

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馬里烏波爾戰略地位十分重要，俄軍侵烏戰爭一開始，就出動重兵將馬里烏波爾嚴密包圍，然後持續對市內包括民用設施和平民住宅實施不間斷的無差別轟炸。亞速鋼鐵廠目前已經成為該市烏克蘭守軍的最後據點，俄軍雖然使用包括鑽地炸彈在內的各種武器，對亞速鋼鐵廠實施猛攻，仍然無法撼動烏克蘭守軍的戰鬥意志和地下工事中的陣地。

5月9日星期一是俄羅斯衛國戰爭勝利日。雖然烏克蘭戰事仍在緊張進行而且人員設備損失慘重，但俄羅斯總統普京依然決定要在那一天舉行盛大的閱兵儀式。美國及其他西方國家官員認為，普京有可能利用這個極具象徵意義和宣傳效果極佳的日子做一項重大的宣布，或者宣布在烏克蘭取得重大戰果，包括肅清亞速鋼鐵廠的地下守軍，完全佔領馬里烏波爾；或者宣布將烏克蘭的軍事行動升級；也有可能兩者兼而有之。

“他們不肯投降，”亞速鋼鐵廠地下工事一位烏克蘭守軍指揮官的妻子卡特琳娜∙普羅科彭科（Kateryna Prokopnko）5月5日在與丈夫通完電話後表示。“他們只是期待出現奇蹟。”

這位婦女的丈夫，丹尼斯∙普羅科彭科（Denys Prokopenko）是堅守在亞速鋼鐵廠地下工事中烏克蘭國民警衛隊亞速特種作戰獨立支隊的一位團長。他在電話中告訴他的妻子，他永遠愛她。

團長的妻子說：“我聽到這裡人簡直要發瘋了。聽起來他像是在告別，”。

烏克蘭總參謀部星期五表示，俄軍“對亞速鋼鐵廠守軍部隊的圍困仍在繼續”，而且俄軍在空中支援下，又恢復了對廠區的進攻，力圖佔領和掌控整個廠區。

星期一的衛國戰爭勝利日是俄羅斯非常重要的愛國紀念日，但是英國國防部認為，只要烏克蘭守軍仍在亞速鋼鐵廠堅守，“俄軍的損失就會持續上升，從而影響他們在頓巴斯南部的作戰計畫”。