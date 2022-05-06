俄軍一艦艇傳在黑海西部遭烏克蘭巡弋導彈擊中

導彈擊中俄軍一艦艇？

根據6日新聞媒體報導和社群媒體消息，一艘在黑海執行任務的俄羅斯艦艇遭到一枚烏克蘭巡弋飛彈擊中，船艦起火燃燒。

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烏克蘭獨立新聞社（UNIAN）引述烏克蘭地方政府社群網站Dumska報導，俄軍風暴海燕級（Burevestnik class）護衛艦6日正午在多瑙河三角洲外海的茲梅尼島（Zmeyny）附近被擊中。

《基輔郵報》（Kyiv Post）報導，可信度高的軍事消息網站Gruz200表示，一名海軍消息人士證實，一枚烏克蘭海王星反艦巡弋導彈擊中俄艦。

Dumska也說，一枚烏軍海王星導彈擊中俄艦，且俄艦上空有“大量”俄羅斯飛機盤旋。海上船隻追蹤系統顯示，俄羅斯搜救船SPK-46150已前往事發地點。

烏克蘭國會議員洪契連科（Oleksiy Honcharenko）則在網路上宣稱，遇襲的艦艇是俄軍馬卡洛夫海軍上將號（Admiral Makarov）巡防艦，這艘軍艦據悉已在黑海西部值勤一個多月。

Livemap軍事資訊圖像資源網站Livemap卻表示，被擊中的是俄軍格里戈洛維奇海軍上將級（Admiral Grigorievich class）巡防艦。

截至目前，烏克蘭武裝部隊和俄羅斯聯邦政府都未證實這起攻擊事件。