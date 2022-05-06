導彈擊中俄軍一艦艇？

俄軍一艦艇傳在黑海西部遭烏克蘭巡弋導彈擊中

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L’Amiral Makarov est l’un des fleurons de la marine russe mis en service seulement fin 2017
L’Amiral Makarov est l’un des fleurons de la marine russe mis en service seulement fin 2017 © archives AFP
作者： 法廣
3 分鐘

根據6日新聞媒體報導和社群媒體消息，一艘在黑海執行任務的俄羅斯艦艇遭到一枚烏克蘭巡弋飛彈擊中，船艦起火燃燒。

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烏克蘭獨立新聞社（UNIAN）引述烏克蘭地方政府社群網站Dumska報導，俄軍風暴海燕級（Burevestnik class）護衛艦6日正午在多瑙河三角洲外海的茲梅尼島（Zmeyny）附近被擊中。

 

《基輔郵報》（Kyiv Post）報導，可信度高的軍事消息網站Gruz200表示，一名海軍消息人士證實，一枚烏克蘭海王星反艦巡弋導彈擊中俄艦。

Dumska也說，一枚烏軍海王星導彈擊中俄艦，且俄艦上空有“大量”俄羅斯飛機盤旋。海上船隻追蹤系統顯示，俄羅斯搜救船SPK-46150已前往事發地點。

烏克蘭國會議員洪契連科（Oleksiy Honcharenko）則在網路上宣稱，遇襲的艦艇是俄軍馬卡洛夫海軍上將號（Admiral Makarov）巡防艦，這艘軍艦據悉已在黑海西部值勤一個多月。

Livemap軍事資訊圖像資源網站Livemap卻表示，被擊中的是俄軍格里戈洛維奇海軍上將級（Admiral Grigorievich class）巡防艦。

截至目前，烏克蘭武裝部隊和俄羅斯聯邦政府都未證實這起攻擊事件。

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