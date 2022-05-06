俄軍到處射彈 烏克蘭農民得穿防彈衣下田

烏克蘭/地雷與未炸炸彈

現在是世界糧食儲備之一的烏克蘭的播種季節。但是今年，除了燃料和化肥之外，當地農民還需要防彈背心和排雷人員來銷毀落在他們田裡的炸彈。

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在烏克蘭的田地里，農民得冒着死亡危險下田。比如在該國西南部Igor Tsiapa的田地里，一枚未爆炸的導彈躺在一片黑土上，這片田沒人敢動，而他的其他玉米田已經被耕種過了。這位農民說，"如果我們想有一個或多或少過得去的收穫，一切都必須趕農忙時間完成......。"伊戈爾-齊亞帕的農場位於Zaporijjia地區的一個村莊Grygorivka附近。

自戰爭開始以來，烏克蘭農民一直處於俄羅斯入侵的前線，俄羅斯在烏克蘭全國各地埋下了大量的地雷，還有大量發射的炮彈，甚至導彈，很多並沒有爆炸。

觸發任何這些炸彈裝置的風險很高。據警方稱，最新的事故於周三發生在基輔地區。一位農民駕駛拖拉機撞上了地雷，農民的胳膊和腿被嚴重炸傷。

而分析公司ProAgro Group的瑪麗亞-科列斯尼克（Maria Kolesnyk）估計，自戰爭開始以來已經發生了約20起類似事件，但不知道有多少起是致命的。

據描述，在伊戈爾-齊亞帕的田裡，排雷小組頭戴印有烏克蘭緊急情況部的藍色頭盔，將拳頭大小的小磚塊炸藥放在導彈旁邊，然後在上面鏟上一個土堆。該團隊成員德米特羅-波蘭丘克說：自戰爭開始以來，每天都有未爆彈藥被發現要銷毀。

而農民並不總是有耐心等待排雷人員的到來。當Dmytro Polichtchouk和他的同事們到達時，他們經常缺席，只是用一根掛着瓶子或塑料袋的棍子來標記炸彈的存在。

烏克蘭是世界上最大的葵花籽油生產國，也是世界五大玉米和小麥出口國之一。而由於戰爭、農民被迫流離失所和燃料短缺造成的中斷，正在引起許多依賴其出口的國家的擔憂。