大赦國際報告證明俄軍侵烏犯下戰爭罪行

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大赦國際組織（Amnesty International）今天宣布，有令人信服證據可證明俄羅斯軍隊在2月及3月佔領烏克蘭首都基輔外圍地區期間犯下多起戰爭罪，包括法外處決平民。上述報告公布前，俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴路透社：“布查鎮故事旨在誣陷俄軍，並非事實。”

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國際特赦組織6日宣布，許多證據顯示，俄軍在2月及3月佔領烏克蘭基輔外圍地區期間犯下多起戰爭罪。該維權組織在最新報告中說，俄軍於2月24日入侵烏國不久後，對基輔發動猛攻，此後奪取基輔的行動宣告失敗，但在這段期間內，平民遭到俄軍“濫射、凌虐”等虐待。

大赦國際危機反應資深顧問羅維拉（Donatella Rovera）在基輔召開的記者會中表示，“這些案例並非獨立事件，而是俄軍掌控一座城鎮或村莊時的固定行為模式。”據羅維拉還說，希望該組織收集的資訊“可被用來追究犯罪者的責任，即使不是今天，也希望未來用得着”。

大赦國際在報告中詳細紀錄俄軍佔領基輔西北方郊區期間犯下的戰爭罪行，包括布查鎮（Bucha）大屠殺。據烏克蘭當局，布查鎮有400多名平民不幸喪生。報告結論指出，俄軍在布查與鄰近城鎮犯下“許多明顯戰爭罪行”，包括“22件非法殺戮罪行”，其中大多數屬法外處決。

據報告還稱，俄軍在3月1日至2日空襲基輔西北郊城鎮博羅江卡（Borodyanka）8間民宅，造成至少40名平民喪生，上述攻擊行動“不符合比例原則且屬無差別攻擊，明顯犯下戰爭罪行”。

據中央社今天引述烏克蘭當局表示，他們正在調查俄軍可能犯下逾9000起戰爭罪行。國際刑事法院（International Criminal Court）也在加速調查烏克蘭境內戰爭罪行。