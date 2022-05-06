巴西前總統盧拉稱澤連斯基也應為戰爭負責 烏克蘭官方反擊：扭曲真相

烏克蘭/巴西前總統

前巴西總統盧拉日前受訪時稱烏克蘭總統澤連斯基與俄國總統普京一樣得對俄烏戰爭負責任，烏克蘭總統府顧問波多利雅科今天在推特上表示，戰爭發生在烏克蘭領土，俄羅斯企圖扭曲真相。這是自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，烏克蘭政府高級別官員首次公開談論巴西。

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巴西前總統盧拉稱澤連斯基應為戰爭負責，烏克蘭官員駁斥說扭曲真相。

據中央社今天報道說，盧拉近日接受時代雜誌（Time）採訪中批評烏克蘭總統澤連斯基對戰爭的行為。除了說覺得烏克蘭領袖的行為“奇怪”外，盧拉還說澤連斯基和普京一樣想要戰爭，“如果澤連斯基不想要戰爭，他可以與俄羅斯多談判一會兒。”

據盧拉說：“澤連斯基與普京一樣得對此次俄烏戰爭負責任，因為任何戰爭都不只有一個罪魁禍首。”

面對這些採訪內容，烏克蘭駐巴西大使館已作出反應，正打算安排與盧拉正式會面，以澄清烏克蘭政府的立場。

巴西前總統路易斯-伊納西奧-盧拉-達席爾瓦在接受美國《時代》雜誌周三發表的採訪時說，烏克蘭總統澤連斯基與俄羅斯總統普京一樣，對烏克蘭的衝突 "負有責任"。盧拉稱，“我看到烏克蘭總統得到了（世界上）每個議會的起立鼓掌。但這傢夥和普京一樣負責任。”

盧拉還稱澤連斯基的行為 "很奇怪"：“他看起來像是表演的一部分。他早、中、晚都在電視上，在英國、法國和德國的議會裡，就像在進行一場運動。他應該更關注談判桌。”

法新社說，這位巴西左派的代表人物還指責西方大國 "煽動對普京的仇恨"。盧拉還說，“如果我們鼓勵澤連斯基，他自己就更認為他是最好的。事實上，應該嚴肅地告訴他：'我的夥計，你是一個好的喜劇演員，但我們不會為了讓你表演而打仗。” 盧拉並也告訴普京："你有很多武器，但你不需要用它們來對付烏克蘭。我們來談談！"

76歲的盧拉曾在2003年至2010年兩度擔任巴西總統，盧拉將矛頭指向美國總統拜登，他說拜登在烏克蘭衝突問題上 "沒有做出正確的決定"。據盧拉說，"美國有非常重要的影響分量，可以避免衝突（...）。拜登本可以更多參與，他可以飛到莫斯科與普京交談。盧拉說：“這才是你期望從一個領導者那裡得到的態度。”

盧拉也批評聯合國。他說，"當務之急是建立一個新的全球治理。聯合國不再代表什麼，它不再被領導人認真對待。普京就是在未與聯合國協商的情況下，單方面入侵烏克蘭。"

法新社說，從烏克蘭戰爭一開始，巴西左派的立場就很模糊，一方面譴責俄羅斯入侵，另一方面又認為北約有責任。