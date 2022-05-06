暗助烏克蘭定點擊殺俄羅斯侵烏將領？美國正式否認

烏克蘭/俄羅斯/美國

2022年5月5日，在烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾附近，親俄分裂分子軍隊從一輛坦克向Azovstal鋼鐵廠開火。

美國國防部周四否認《紐約時報》所稱，美國軍隊提供情報暗助烏克蘭軍隊在前線鎖定擊殺俄羅斯高級將領。五角大樓發言人約翰-柯比說，美國確實向基輔提供情報，"以幫助烏克蘭人保衛他們的國家"。 但是，美國軍隊不提供關於俄羅斯高級軍事指揮官在戰場上的位置的信息，也不參與烏克蘭軍隊的定點擊殺目標決定。

廣告 繼續瀏覽後續

不止一家美國媒體稱美國軍方暗助烏克蘭定點擊殺俄羅斯侵烏高級將領。美國NBC網絡版消息周四表示，美國提供的信息幫助烏克蘭擊沉了俄羅斯巡洋艦“Moskva”號。據該頻道引用的未透露姓名的官員說，烏克蘭軍隊向美國人詢問有關黑海中一艘船的信息。美國人隨後確認該船為 "莫斯科 "號，並指明了它的位置。

摩斯克瓦號即莫斯科號是俄羅斯黑海艦隊的旗艦，正式船員多達680人，於4月14日沉沒。

但一位不願透露姓名的美國高級官員向法新社否認美國提供了任何識別莫斯科號的信息。據該官員稱，“我們不提供船隻的具體目標信息。” 這位高級官員說：“我們可以提供整體信息，以幫助烏克蘭人更好地了解俄羅斯船隻在黑海構成的威脅，並幫助他們在防禦來自海上的潛在攻擊方面做好準備。”

不過，與五角大樓的說法相反，《紐約時報》周三援引美國各部門內部不具名的消息來源說，美國向烏克蘭軍隊提供的情報使烏克蘭軍隊能夠在前線附近定點瞄準幾名俄羅斯將軍。該報援引幾位美國高級官員的話說，在被烏克蘭軍隊殺害的十幾位俄羅斯將軍中，"許多人 "是在美國情報部門的幫助下成為目標。

法新社說，但美國國家安全委員會（NSC）此前稱，美國幫助烏克蘭殺害俄羅斯將軍的說法是 "不負責任的"。

據美國國家安全委員會發言人阿德里安娜-沃森在一封電子郵件中告訴法新社，"美國可以提供戰場上的情報，以幫助烏克蘭人保衛他們的國家，"國家安全委員會發言人阿德里安娜-沃森在一封電子郵件中告訴法新社。" 但她說：“我們提供情報的目的不是為了殺死俄羅斯的將軍。”

據《紐約時報》寫道，華盛頓幫助烏克蘭的情報工作包括 "確定俄羅斯軍隊的移動指揮部的位置和其他細節，這些司令部經常移動"。

周一，五角大樓正式表示，俄羅斯參謀長瓦列里-格拉西莫夫上周對烏克蘭東部頓巴斯地區的前線進行了 "數天 "訪問，這表明俄羅斯的最高軍事官員正在向戰鬥前線靠近。但五角大樓沒有證實關於俄羅斯參謀長瓦萊里-格拉西莫夫受傷的傳聞。