歐盟討論禁運俄羅斯石油 仍艱難

歐盟/石油禁運

歐盟周五在布魯塞爾討論對俄羅斯石油禁運敏感議題，顯示分歧與爭吵。歐盟委員會主席馮德萊恩今天承認，今天正在猶豫的國家還沒有準備好。一般認為，近期達成一致協議的困難不少。

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歐盟關於俄羅斯石油禁運的艱難談判。據歐盟外交人士告訴法新社，周五正在布魯塞爾討論歐盟對俄羅斯石油禁運提案的新版本，其中有幾個成員國要求的修改，但匈牙利甚至乾脆阻止這一提案。

據匈牙利總理奧爾班周五語氣強硬，稱歐盟委員會關於在年底前禁止從俄羅斯購買石油和石油產品的建議 "破壞 "了歐盟的團結。奧爾班批評說，“從一開始，我們就明確表示，能源禁運是我們的紅線。” 奧爾班在接受電台採訪時說：他們已經越過了這一紅線。

一位外交官說，大使級的談判將是複雜的。通過禁運制裁需要27國的一致同意。這位外交官稱，"制裁的問題是，協議必須再次經過各國首都來定。"

法新社說，根據周三提交給成員國的提案，規定在六個月內停止從俄羅斯進口原油，並在2022年底前停止成品油進口。提案給予匈牙利和斯洛伐克一年的延緩，直到2023年底，因這兩個內陸國家依賴於通過德魯日巴管道的俄羅斯能源輸送。匈牙利和斯洛伐克認為這種減損的期限是不夠的。而捷克共和國要求從中得到補償。

據悉，在周五討論的新草案中，該期限已被延長至2024年底，捷克共和國也被允許分享此例外。

據一位外交官說：協議已經從減損變成了要求豁免，這有點太過分了。

歐盟還要加大對俄羅斯制裁。黑名單上的新人物中包括俄羅斯東正教會會長基里爾，他是俄羅斯侵烏的直言不諱的支持者，但這一點也受到了歐盟內部質疑。

對俄羅斯的第六套制裁措施還針對金融部門，將俄羅斯最大的銀行Sberkank（佔俄羅斯市場的37%）和另外兩家銀行排除在Swift國際金融體系之外。根據法新社查閱的文件，包括俄羅斯24台和俄羅斯RTR在內的三個俄羅斯電視頻道將被禁止在歐盟播放。

到星期天為止，歐盟的談判能否有希望達成協議，樂觀評論不多。

但據歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周五承認，"今天正在猶豫的國家還沒有準備好。她在德國日報《FAZ》組織的大會視頻會議上說："一些國家沒有出海口，我們正在與他們討論，希望找到解決方案（......），這樣他們就能保證有足夠的石油供應安全。 馮德萊恩說，"我相信，我們將通過這一方案。如果需要多花一天時間，那就多花一天時間。"她說

法新社說，歐盟希望看到第六波制裁措施在5月9日第72個歐洲日之前生效。可是這一天在俄羅斯也被作為戰勝納粹德國的 "勝利日 "來慶祝。