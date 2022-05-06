烏戰硝煙瀰漫 基輔已有民間戰爭勝利品展覽

烏克蘭/基輔街頭有戰利品展覽

在基輔烏克蘭國家歷史博物館外，俄羅斯的武器裝備殘骸一字排開，與坐落在基輔政府區中心的這條寧靜大道上的鳥鳴和花木形成鮮明對比。這個民眾自發擺開的戰利品展覽在民眾中卻產生了不同的反應，有喜悅、自豪，也有冷靜和謹慎。

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在烏克蘭首都基輔舉辦的戰爭戰利品展覽在民眾中產生了不同的反應，分為喜悅、自豪、冷靜和謹慎。

對於71歲的紅軍老兵瓦列里-斯塔維琴科來說，看到從俄軍手中奪來的戰爭戰利品是一件好事。他說，"這讓我很高興。"他察看一架被擊落的俄羅斯戰鬥機的機翼後，臉上露出笑容。他說，“我們摧毀的敵方戰車越多，我們就越接近勝利。”

這個戰利品展覽是另一位烏克蘭老兵帕夫洛-內特索夫(Pavlo Netessov)的想法並付諸實現的心血結晶，他希望在烏克蘭首都的一個城區讓人們看到戰爭，該城區在2月和3月的戰鬥中雖然基本沒有受到影響，但當時俄羅斯軍隊就在城市的大門口。他告訴法新社：“我希望人們通過這些戰利品，了解正在發生的這場戰爭。”

幾個星期以來，內特索夫作為基輔郊區的志願戰士親眼目睹了這場戰爭衝突，他在那裡出力幫助擊退了俄羅斯軍隊，同時尋獲了戰爭戰利品。而作為軍事紀念品和其他收藏品的愛好者，他已經用各種小飾品裝飾他的辦公室好幾年了，包括用迫擊炮彈製成的照明燈。對他來說，保存象徵衝突的紀念品對烏克蘭和它作為一個國家的發展至關重要。而且他認為，展示戰爭戰利品是正常的。他說：“這不是吹噓勝利的問題。最重要的是要表明它真的發生了。”

但參觀者中，反應在喜悅和自豪之間，但也有冷漠和謹慎的。有的人自拍，有的人不給關注而經過。

據28歲的律師Inna Gopaïtsa來說，看到所有這些展示的戰爭物品，"真的很痛苦和困難"，她說，喉嚨里彷彿有一個硬塊作梗，但同時承認這種方法的 "有意義"。可是她的丈夫認為，"我們必須先贏得戰爭，要打敗俄羅斯人。可是俄羅斯軍隊仍然還在烏克蘭東部和南部肆虐。只有到那時，我們才能決定如何處理這一切。"