二戰停戰日：普京大閱兵 澤連斯基邀德國訪問基輔

烏克蘭/德國

5月9日是紀念第二次世界大戰結束的日子，當日俄羅斯將在莫斯科紅場閱兵，今天傳最後一次閱兵綵排。而烏克蘭總統澤連斯基希望邀請德國總理朔爾茨訪問基輔，消息稱，德國外長貝爾伯克或將全權代表朔爾茨前往基輔訪問。

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據法新社報道稱，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）先前不願承諾前往烏克蘭，烏克蘭總統總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周五說，他已邀朔爾茨於本月9日造訪基輔。

5月9日是紀念第二次世界大戰結束的日子；前蘇聯加盟國也把這天視為蘇聯戰勝納粹的紀念日。

由於朔爾茨政府在協助武裝烏克蘭方面行動遲緩，加上他與史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）長期以來支持與俄羅斯建立更緊密的能源關係，因此一直受到外界指責。

澤連斯基昨天接受倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）視訊訪問，他談到朔爾茨時表示：「他受邀前來烏克蘭，他可以做出這個強而有力的政治舉動，在5月9日這天來到基輔。」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將於9日在莫斯科紅場（Red Square）舉行閱兵儀式，預料也將宣布俄烏戰爭的未來走向。

法新社說，就烏克蘭總統澤連斯基說已邀德國總理朔爾茨於本月9日造訪基輔，德國官方表示確有此事，不過前往烏克蘭訪問的可能會是外交部長貝爾伯克。

朔爾茨稍早在記者會上被問及是否會接受澤連斯基的邀請時說，與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）討論後，「結論是外交部長貝爾伯克很快會前往烏克蘭」。

澤連斯基在提到烏德兩國間的緊張關係時說：「有時就歷史上來看，即便在特定關係中存在某種冷淡，為了團結，我們仍必須採取某些做法。」