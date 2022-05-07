切爾西俄國老闆今或成功轉賣俱樂部 資金仍遭凍結

烏克蘭/俄羅斯/英國/切爾西

俄羅斯寡頭羅曼-阿布拉莫維奇已經決定在目前對俄羅斯實施經濟制裁局勢下，將所擁有的英國切爾西足球俱樂部出售。羅曼-阿布拉莫維奇已經為切爾西找到了新的買家：洛杉磯道奇棒球隊的共同老闆托德-波利。買家的報價高達42.5億英鎊（近52億歐元）。

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據本台報道稱，在俄羅斯入侵烏克蘭後受到制裁，俄羅斯億萬富翁羅曼-阿布拉莫維奇也受到制裁，他拋出出售切爾西的計畫，現在這位俄羅斯寡頭已經為倫敦足球俱樂部找到了新的買家。洛杉磯道奇棒球隊的共同所有者托德-波利和他的合夥人提出了一個天文數字的報價：42.5億英鎊（近52億歐元）。

這位俄羅斯寡頭是在2003年以1.7億歐元買下了切爾西俱樂部。但羅曼-阿布拉莫維奇不太可能看到這些巨額利潤的任何錢財。當他在俄羅斯入侵後不久將切爾西提出出售時，羅曼-阿布拉莫維奇堅持說他不會要求俱樂部償還貸款，畢竟目前這些貸款高達20億歐元。

羅曼-阿布拉莫維奇還承諾，所有利潤都將用於侵烏戰爭的受害者。

據消息，出售的收益將存入一個被凍結的在英國銀行賬戶。然後需要英國政府的綠燈來使用這些資金。