意大利扣押約7億美元神秘超級遊艇！船東疑是普京

政治

斐濟扣押俄羅斯寡頭蘇萊曼·克里莫夫(Suleïman Kerimov)的豪華船隻。第二天，也就是5月7日，意大利警方扣押了一艘價值約7億美元的超級遊艇，有傳聞指這艘名為“天方夜譚”（Scheherazade）的遊艇與俄羅斯總統普京有關，他甚至可能是船主。

廣告 繼續瀏覽後續

意大利經濟和財政部於 5 月 7 日通報說，“打擊金融犯罪警察進行調查後，把該船與俄羅斯政府高級官員以及受制裁的個人之間建立‘重要的經濟和金融聯繫’成為可能。據《福布斯》報道，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，由歐盟發起打擊金融犯罪組織。

據估計，這艘價值在 4.85 至 6.35 億歐元之間的巨型遊艇在托斯卡納的 Marina di Carrara 的干船塢中接受了“數月”的調查。但美國經濟雜誌指出，他周二的發布會引發了“人們擔心他會在調查結束前離開意大利”。

“天方夜譚”豪華遊艇所有者的身份—意大利當局尚未披露—是很多人都在猜測。但俄羅斯總統本人的名字卻掛在每個人的嘴邊。

俄羅斯反對者納瓦爾尼 (Alexei Navalny) 的反腐敗基金會在 3 月底發表的一項調查指向普京 (Vladimir Putin)，指出“所有船員都是俄羅斯公民，受雇於聯邦保護局”。

其它消息途徑提出了俄羅斯國家石油公司 Rosneft 的前老闆、與普京關係密切的胡代納托夫 Eduard Khudainatov 的名字，但《紐約時報》採訪了一位聲稱從未聽說過 M.Khuainatov 的前船員。福布斯報道： “在船上，人們公開討論普京是天方夜譚船隻的真正擁有者”。

這艘 140 米長的巨型遊艇於 2020 年從德國 Lürssen 造船廠下線，由意大利海洋集團維修。按照福布斯的報道：這艘遊艇有兩個直升機平台、一個美容院、一個電影院、一個水療中心和一個健身房。