波羅的海三國外長訪基輔

訪基輔

波羅的海三國外交部長6日訪問烏克蘭，支持烏克蘭儘快獲得歐盟會員國候選資格；美國總統拜登宣布價值達1.5億美元的武器援助新計畫，內容包括更多砲彈、雷達等設備。

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波羅的海三國外交部長6日訪問烏克蘭，與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）、外長庫列巴（Dmytro Kuleba）等人會談。立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯表示，正與盟友合作推動，希望烏克蘭能在歐盟6月峰會期間順利取得會員國候選資格。

立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）、拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）以及愛沙尼亞外長利梅茲（Eva-Maria Liimets）與澤連斯基、烏克蘭國會議長斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）、庫列巴以及主管歐洲事務的副總理斯蒂凡尼什娜（Olga Stefanishyna）在首都基輔會晤，並造訪遭俄軍大肆破壞的基輔州伊爾平市（Irpin）。

波羅的海各國外長向烏方承諾，將持續在外交、政治領域對俄羅斯施壓，推動更嚴厲制裁併進一步在國際上孤立俄羅斯。

除了支持烏克蘭儘快獲得歐盟會員國候選資格，波羅的海三國外長也承諾將持續提供軍事和人道援助，並協助烏克蘭重建。他們同時強調必須運用一切可行法律手段調查俄軍戰爭罪行、要俄方負起應負責任。

美國總統拜登6日宣布一項價值達1.5億美元的武器援助新計畫，內容包括更多砲彈、雷達等設備，以助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。

拜登說：“我要宣布新一項安全援助計畫，將提供更多火砲彈藥、雷達和其他設備給烏克蘭。”他同時警告，資金即將用罄，呼籲國會授權動用更多經費。

一名美國高階官員說，新計畫包括2萬5000發155毫米砲彈、用來偵測敵軍火力來源的反砲雷達、電子干擾設備和備用零件。砲彈似乎是要用於美國最近提供的榴彈砲。

這項新計畫也意味著國會先前授權用於援助烏克蘭的資金所剩的2.5億美元即將見底。

拜登正催促國會授權一筆330億美元的巨額援烏資金，內容包括200億美元軍事援助，為期5個月。