烏克蘭證實摧毀一艘俄羅斯登陸艦

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭周六說，它在黑海小蛇島附近摧毀了一艘俄羅斯登陸艦，該島已成為烏克蘭抵抗2月底發動的俄羅斯入侵的象徵。烏克蘭國防部還在推特上調侃道，"今年5月9日俄羅斯艦隊的傳統閱兵將在蛇島附近的海底舉行。"

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法新社引述烏克蘭海軍在臉書上推文說，一架土耳其制Bayraktar TB2戰鬥無人機擊中了11770 Serna型號登陸艦以及兩套Tor地對空導彈系統"。烏克蘭軍方但沒有說明戰況具體日期。

莫斯科方面沒有證實這一消息。

在烏克蘭軍隊公布的視頻中，可以看到一艘船停泊在被爆炸擊中的碼頭附近，然後被火焰蹂躪，並散出大股的煙霧。長26米的塞爾納號是俄羅斯級別的快速登陸艦，載重量為45噸。該登陸艦裝備有7.62毫米機槍和伊格拉導彈發射器，被設計用於作戰車輛以及突擊部隊的登陸。

此前，烏克蘭軍隊在5月初還聲稱轟炸了蛇島附近的兩艘俄羅斯猛禽級巡邏艇，這兩艘巡邏艇也被土耳其制Bayraktar TB2戰鬥無人機擊中。

據基輔和華盛頓稱，4月中旬，俄羅斯旗艦Moskva號被烏克蘭導彈擊中後在黑海沉沒。莫斯科曾聲稱，它是由於船上的武器爆炸而受損。

法新社說，蛇島已經成為烏克蘭抗擊侵略的一個象徵，因為在衝突的第一天，烏克蘭邊防軍向俄羅斯巡洋艦 "莫斯科 "號高喊 "去你媽的，俄羅斯軍艦"，當時 "莫斯科 "號讓他們投降，這段無線電交流在社交網絡上瘋傳。在這次喊話之後不久，該艦炮擊了蛇島，俄國軍隊後來控制了該島，烏克蘭士兵被俘。他們後來在與莫斯科的戰俘交換中被釋放。

法新社說，這一言語交鋒的記錄成為烏克蘭抵抗運動的主旋律，對俄羅斯邊防軍的嚴詞回擊甚至出現在國外支持烏克蘭活動的標語牌上和烏克的蘭郵票上。