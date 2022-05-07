烏戰幫助歐盟找到了自身定位：尋求自強

歐盟/機制改革

當歐盟周一慶祝其72歲生日時，烏克蘭的戰爭正在推動歐洲聯盟徹底轉型，要成為世界舞台上的一個強大角色。

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟委員會主席馮德萊恩周五說："俄羅斯總統普京在烏克蘭的侵略戰爭正在從根本上挑戰我們的歐洲和平架構。

歐盟於周一慶祝其成立72周年，舒曼於1950年5月9日發表聲明，提議建立歐洲煤炭和鋼鐵共同體。這個由曾經的戰爭國家組成的貿易集團已經成為一個強大的政治聯盟，今天正準備向烏克蘭輸送武器並對俄羅斯實施前所未有的制裁。歐盟吸取了英國脫歐和特朗普在美國擔任四年總統的教訓，正準備面對一個自信的中國。

但是，這個擁有4.5億人口的繁榮聯盟，卻在努力讓所有27個成員國都用一個聲音說話，並不是它可以渴望成為的全球大型政體。而且這與目前擔任歐盟理事會主席的法國總統馬克龍希望賦予歐盟的戰略自主權相去甚遠。

馬克龍於4月再次當選法國總統，預計他將以更大的力度推行他的歐盟議程，然而本周法國其他黨派領導人的呼籲和公民諮詢卻都支持對歐盟條約進行根本性的修改。

意大利總理馬里奧-德拉吉周二告訴歐洲議會，歐盟需要一種 "務實的聯邦制"，這將看到成員國失去否決權。 這是一條將導致修訂條約的道路的開始。如果要做到這一點，我們必須以勇氣和信心來對待它。" 德拉吉說，歐盟目前的機構和程序不足以處理烏克蘭戰爭的後果。

歐洲政策中心智庫主任費邊-祖萊格說，"歐盟正處於一個十字路口"。他告訴法新社："隨着俄羅斯對烏克蘭的入侵，許多禁忌已經消失，各國正在做他們從未想過要做的事情。這涉及歐盟的外交和安全政策，但也涉及農業、移民、工業政策......。他認為，"歐洲可以決定利用這種情況，讓歐洲聯盟擁有它所需要的那種決策程序、權限和法律。或者我們繼續走國家自己做事情的道路，我認為這註定要失敗。"

歐洲議會已經批准了對條約的重寫，並提出了最近結束的 "歐洲未來會議 "的49項建議，這是一次公民諮詢。其中包括馬克龍和德拉吉提出的限定多數投票的想法，以簡化決策過程，以及增加歐盟委員會在國防等各國政府忌憚的領域的權力。

法新社說，該提案清單將於周一正式移交給法國總統。"據一位歐洲外交官說，其中90%以上 "可以在不改變條約的情況下實施"。除法國和意大利外，西班牙、比利時、荷蘭和盧森堡等國家也將支持條約的修改。

但其他小成員國會持敵對態度，因為它們擔心一旦失去否決權，就會失去對決策進程的所有影響力。

如果大多數歐盟成員國決定有必要改變條約，他們可以在歐洲理事會投票，啟動一項 "公約"，從而進行談判。

據一位歐盟外交官說，"根據我的計算，我們應該能夠在歐盟理事會獲得簡單的多數票。"這位歐盟外交官說，問題在於，任何由此產生的文本都必須得到所有27個成員國的一致批准。