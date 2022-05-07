莫斯科推戰爭展覽 不太容易自圓其說的宣傳

俄羅斯/烏克蘭/北約

俄羅斯莫斯科一家博物館舉行展示烏克蘭衝突中北約遭指控殘酷的展覽。展覽面對大眾，免費入場。觀眾立場不一，有參觀者批評官方組織的展覽是蘇聯式宣傳的垃圾。

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據法新社今天發自莫斯科的展覽現場報道說，擴音器響起震耳欲聾的戰機噪音，牆上掛着顯示受傷兒童和悲痛婦女的圖片：莫斯科一家博物館正在展示烏克蘭衝突中北約的 "殘酷"。而46歲的雅羅斯拉夫-波列斯特洛夫（Yaroslav Polesterov）抱怨說："我每次都說：很難談論北約部隊犯下的罪行，"該展覽在俄羅斯國家當代歷史博物館舉行，將持續到5月22日，他是 "北約--殘酷的紀事 "的導遊。

莫斯科認為大西洋聯盟這個冷戰時期的老對手是一種俄羅斯生存威脅，並以基輔的大西洋主義野心和西方對俄羅斯鄰國的政治和軍事支持，作為俄羅斯對烏克蘭進攻的理由。

就在5月9日的年度閱兵前，展覽的參觀者很多。在入口處，一群身着制服的青少年學生擺拍照片。與位於莫斯科市中心特維爾大街的其他展覽不同，北約殘酷的展覽是免費的。展覽的主要信息是：北約是侵略者。展覽館牆上掛滿了歐洲反北約的示威照片，以及無數在衝突地區的廢墟中受傷的兒童的照片。

據28歲的博物館科學部經理費奧多爾-科金(Fyodor Kokin)告訴法新社：“我們在這裡談論的是在目前的衝突中，北約正發揮着非常重要和積極的作用。包括北約向烏克蘭提供武器、裝備和彈藥。”展覽間里就有一個 "英國生產的反坦克導彈發射器，目前正由烏克蘭武裝部隊使用"。

據他介紹，該展覽在不到幾周的時間內準備完畢，迄今已接待了14000名參觀者。40歲的亞歷山德拉嘆息道，"這項工作是匆忙完成的，"她是一所國立學校的紀錄片教師，她說，"我想，結合政治事件，把我的學生都帶來參觀是有意義的。這位老師問說，我們為什麼要談論 "殘忍"？她還問道："我們為什麼不談談這個北約成立的原因，它是如何隨着時間的推移而演變的？" 她指着專門介紹越南戰爭的部分，指出 "應該責備的是美國，而不是北約"。

另一個老師波列斯特洛夫向學生們展示了剛從烏克蘭運來的藍黃軍裝和旗幟，旁邊是納粹黨衛軍頭盔和美國國旗，地圖上顯示了北約導彈可以到達俄羅斯境內多遠。

法新社說，北約對莫斯科來說，好戰性質已不再是問題，克里姆林宮和普京不斷舉出1999年科索沃戰爭期間轟炸貝爾格萊德的例子，或2011年轟炸卡紮菲的利比亞。波列斯特羅夫還列舉了對南斯拉夫的打擊："在聯合國，俄羅斯和中國都反對（......），這個決定是由美國總統（比爾）克林頓和像他一樣的罪犯做出的。

但他承認有些遊客（據他說是少數）不同意他的憤慨。

簽名簿上的留言立場不一樣。有人寫："我們需要（......）兒童、青少年甚至許多成年人看到西方世界是多麼的腐朽。"兩名婦女還簽署了她們的全名。另一條感謝展覽講述 "真相 "的信息是由 "國家杜馬代表瑪麗亞-布提娜 "簽署的，據悉她曾因試圖滲透美國政治而在美國被監禁了一年多時間。

在克里姆林宮全面鎮壓批評者的背景下，那些不同意的人用匿名發言："當局試圖催眠人們 "或 "這個展覽是蘇維埃式的宣傳垃圾"。還有人聲明，"不要被宣傳所迷惑。要烏克蘭和整個世界的和平，要俄羅斯的自由和智慧！"