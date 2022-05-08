愛爾蘭搖滾歌星前往基輔地鐵站台為烏克蘭自由獻歌

烏克蘭/愛爾蘭搖滾歌星在基輔獻唱

愛爾蘭搖滾明星波諾Bono周日今天前往烏克蘭基輔，在基輔市中心的一個地鐵站表演，他獻歌讚揚了烏克蘭為 "自由 "而戰。這位U2樂隊的主唱還發表了自己 "為和平 "的祈禱。

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據法新社發自現場的報道說，在基輔地鐵站的站台上，這位61歲的搖滾偶像演唱了U2的經典曲目《血色星期天》、《渴望》和《有你沒我》。波諾在休息時說：“烏克蘭的人民不僅在為你們自己的自由而戰，你們也在為我們所有熱愛自由的人而戰。”

這位歌手還提到了樂隊的祖國愛爾蘭過去的衝突以及愛爾蘭與一個更強大的鄰國所經歷的動蕩。波諾說，"我們祈禱，烏克蘭將很快能夠享受到這樣的和平。"

波諾是一位長期獻身人道主義的活動家，經常為各種事業表演發聲，包括與貧困和與艾滋病作鬥爭，在烏克蘭首都響起空襲警報時和該國東部戰火紛飛時，他突然在基輔出現了。

法新社說，有一次，波諾邀請一名烏克蘭士兵和他一起唱歌，並以一首《站在我身邊》呼籲全世界支持這個被戰爭蹂躪的國家。

波諾與U2吉他手 "The Edge "一起為包括烏克蘭武裝部隊成員在內的當地粉絲表演。

聽眾中的一名烏克蘭部隊成員說，歌手帶來了愉快。

而36歲的大學老師奧萊西亞-貝茲默特納在表演前說，“真是有一種奇怪的感覺，就像我是回到了一個要上小學一年級的孩子的時代。”