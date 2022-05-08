普京堅稱烏克蘭就如同納粹德國：會重現1945年的勝利

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯總統普京今天發布新講話，保證"就像1945年一樣，勝利將屬於我們"。普京在5月8日的致辭中把第二次世界大戰和烏克蘭的衝突進行了許多比較。普京堅稱去烏克蘭發動戰爭不是侵略，而是去納粹化。

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據法新社今天報道稱，普京周日在向前蘇聯集團國家和烏克蘭東部分離主義地區發表致辭時說：“今天，我們的士兵和他們的前輩一樣，正在為把他們的祖國從納粹的污穢中解放出來而肩並肩地戰鬥，我們堅信，就像1945年一樣，勝利將屬於我們。”

據普京說："今天，我們的共同責任是防止納粹主義的死灰復燃，因為納粹給不同國家的人民帶來了如此多的痛苦，"普京說希望 "新的一代無愧於他們的父輩和祖輩的記憶。

普京在問候中不僅多次提到士兵，而且還提到 "後方 "的平民，說"他們以無數的犧牲為代價粉碎了納粹主義"。普京說，"不幸的是，今天，納粹主義又在擡頭。"

俄羅斯總統普京在對烏克蘭人說的一段話中說，"我們的神聖職責是防止那些在莫斯科從事的 "偉大衛國戰爭 "中被打敗的人的意識形態繼承人 "進行復仇"。

普京還祝願 "所有烏克蘭人民有一個和平和公正的未來"。

法新社說，周一明天，莫斯科將舉行閱兵式，紀念對納粹德國的勝利。俄羅斯現在以 "非軍事化 "和 "去納粹化"為今年2月24日對烏克蘭發動的侵略戰爭作辯護。