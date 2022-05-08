朔爾茨：支持烏克蘭是“5月8日的遺贈”

朔爾茨

據德國電視一台報道，德國總理朔爾茨於5月8日二戰結束77周年發表電視講話，為其支持烏克蘭的政策做了辯護。這是朔爾茨就烏克蘭戰爭第二次發表電視講話。他以德國對二戰的責任來說明支持烏克蘭是正當的。他說，支持烏克蘭是“5月8日的遺贈”。德國站在被襲擊者的一邊。

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這位社民黨政治家在紀念1945年5月8日二戰結束的電視講話中說，“我們從1933年到1945年間的災難性歷史中吸取了重要教訓。”那就是，“永遠不要戰爭。永遠不要種族滅絕。永遠不要暴政。”在當前形勢下，這意味着，“我們捍衛正義和自由，站在被襲擊者的一邊。我們支持烏克蘭打擊侵略者。”

朔爾茨強調，他深信俄羅斯總統普京不會贏得這場戰爭。烏克蘭將倖存下來。朔爾茨還強調了德國人民提供幫助的意願。“我們張開雙臂，歡迎數十萬烏克蘭人。”朔爾茨還對訂購人民提供幫助的巨大意願表示了衷心的感謝。

俄國傳統上於5月9日慶祝在二戰中戰勝了納粹德國。烏克蘭總統澤連斯基為此邀請德國總理朔爾茨於具有象徵性的5月9日訪問烏克蘭。但朔爾茨周一是否會前往烏克蘭，尚不明確。

德國電視一台報道說，澤連斯基既邀請德國總統施泰因邁爾，也邀請德國總理朔爾茨於5約9日訪問烏克蘭。迄今為止，朔爾茨還沒有為發出團結信號而訪問烏克蘭。烏克蘭政府於四月中旬拒絕德國總統施泰因邁爾來訪，譴責他此前推行了親俄政策。此舉引發外交風波。朔爾茨隨後回應說，他暫時不會訪問烏克蘭。

朔爾茨現在是否會接受邀請，尚不明朗。德國政府發言人表示，朔爾茨5月9日即周一已經有不少安排。法國總統馬克龍再次當選總統後，將於周一對德國進行就職訪問。另外，朔爾茨和七國峰會的同事以及烏克蘭總統還將在二戰結束紀念日就烏克蘭局勢進行視頻會談。至於總理是否會臨時加插安排，他無可奉告。

根據朔爾茨公布的消息，德國外長貝爾博克將作為德國政府首位成員訪問烏克蘭。

德國《每日鏡報》認為，朔爾茨發表電視講話，是想清楚地闡述他的政策。但他的舉止還是充滿矛盾。他在接受《明鏡》周刊的採訪中，為他的含蓄做了辯護，並警告了核戰爭的危險。他說，他盡一切努力，阻止第三次世界大戰的爆發。但數天後，德國還是同意向烏克蘭提供重武器。最近的民調顯示，德國大多數人認為，朔爾茨沒有領導能力。他的最新電視講話是否能消除各方對他的領導風格的批評，尚有待觀望。