特魯多密而未宣抵達烏克蘭 先憑弔伊爾平

烏克蘭/特魯多密訪烏克蘭

加拿大總理特魯多周日訪問了伊爾平，該市市長說，在今年3月被俄羅斯人佔領之前，烏克蘭和俄羅斯軍隊之間的激烈戰鬥使該市遭到嚴重破壞。特魯多對烏克蘭的訪問還沒有對外宣布。

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加拿大總理特魯多周日訪問了伊爾平。據該市市長奧列克桑德-馬爾庫欣在網絡平台上寫道："特魯多來到伊爾平，親眼目睹了俄羅斯佔領者對我們城市造成的所有恐怖與破壞。

特魯多對烏克蘭的訪問還沒有宣布。特魯多的辦公室說："加拿大總理在烏克蘭與澤連斯基總統會面，並重申加拿大對烏克蘭人民堅定不移的支持。

伊爾平市長馬爾庫欣說，他真誠地感謝總理以及加拿大今天對烏克蘭的支持。

市長說："我們相信，在我們的勝利之後，我們兩國在重建烏克蘭城市方面會繼續合作。

法新社說，伊爾平位於基輔西北郊，在2月底俄羅斯入侵的早期，俄羅斯軍隊和烏克蘭軍隊之間發生了激烈的戰鬥。俄國軍隊迅速控制了這個戰前有6萬人口的小鎮，並在整個3月佔領了伊爾平。

此後，基輔指責俄羅斯軍隊在那裡進行了大屠殺--就像在鄰近的布查鎮一樣--因為在這些地方發現了幾十具穿着平民服裝的屍體，這些地方被俄羅斯軍隊佔領後又被拋棄。