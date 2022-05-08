美國第一夫人吉爾拜登閃電訪問烏克蘭 行前極端保密

烏克蘭/美國/吉爾拜登突訪烏克蘭

美國第一夫人吉爾-拜登周日對烏克蘭進行了突然訪問。吉爾拜登的發言人說，美國第一夫人在斯洛伐克邊境附近的一所烏克蘭學校會見了烏克蘭第一夫人Olenena Zelenska。

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據法新社發自當地的報道說，美國第一夫人吉爾-拜登周日對烏克蘭進行了突然訪問。

吉爾拜登的發言人說，吉爾拜登在斯洛伐克邊境附近的一所學校會見了烏克蘭第一夫人Olenena Zelenska。

吉爾稱，“我想來此參加母親節活動。”

吉爾告訴記者："我認為向烏克蘭人民展示這場戰爭必須停止的信息很重要。"

吉爾還說，“美國人民與烏克蘭人民站在一起。”

法新社說，美國第一夫人吉爾-拜登本周在斯洛伐克與烏克蘭難民家庭會面。

據法新社說，吉爾對烏克蘭的訪問直到最後一刻都是嚴格保密的。

據法新社說，吉爾-拜登和奧萊娜-澤連斯卡擁抱，美國第一夫人向烏克蘭總統夫人贈送了鮮花。一位美國官員說，這是自2月24日衝突開始以來，烏克蘭第一夫人澤蘭斯卡首次公開露面。同一消息來源稱，這兩位第一夫人在最近幾周內有過信件往來。

澤蘭斯卡用烏克蘭語回答吉爾的表態，她的話由一名口譯員翻譯。她對吉爾說：“首先，我想感謝你的一個非常勇敢的行為。”

烏克蘭第一夫人說，因為我們理解美國第一夫人在戰爭期間來到這裡需要多麼嚴重的安全保護需要，這裡每天都有軍事行動，每天都有空襲警報響起，甚至今天也是如此。"

澤連斯基夫人稱，"我們都感受到了你們的支持，我們都感受到了美國總統的世界領袖的責任心與感召影響，但我們想強調，母親節對我們來說是一個非常有象徵意義的日子，因為在這樣一個重要的日子裡，我們也感受到了你們的愛和支持。"

法新社說，兩位第一夫人隨後開閉門會議，持續了大約一個小時，然後她們會見正在製作剪紙的難民兒童。

法新社說，吉爾拜登隨後離開烏克蘭境內，返回斯洛伐克邊境。