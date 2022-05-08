美情報高官稱普京輸不起侵烏戰爭但無跡象動用戰略核武器

俄羅斯/烏克蘭/戰略核武器

俄羅斯總統普京表示，他決心繼續在烏克蘭進行戰爭，但美國最高情報機構認為普京自認輸不起在烏克蘭的侵略戰爭，但說沒有跡象表明俄羅斯準備在衝突中使用戰術核武器。

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據法新社引述美國最高情報機構認為，普京總統 "處於這樣一種心態，他認為自己輸不起"，普京並相信 "加倍努力將使他取得戰爭進展"。

美國最高情報機構官員是在《金融時報》在華盛頓組織的一次會議上這樣分析說。

美國最高情報機構官員伯恩斯說：“到目前為止，烏克蘭的抵抗並沒有嚇倒普京，"因為普京在發動這次入侵的選擇上投入了很多。”

然而，美國中情局認為 "目前沒有具體證據表明俄羅斯正在準備部署或甚至可能使用戰術核武器。"

據伯恩斯說："鑒於我們從俄羅斯領導人那裡聽到的鷹派聲明，我們不能輕視這些可能性"，並說他的機構仍然 "非常關注 "這個問題。

在2月24日開始入侵烏克蘭後不久，俄羅斯就將其威懾力量，包括核武器，置於警戒狀態。普京還含糊地威脅說，他已經準備好部署這些戰術核武器。克里姆林宮的主人已承諾對任何外部干預衝突的行為作出 "迅速和烈火 "的反應。

法新社說，俄羅斯擁有許多戰術核武器，其威力不及廣島原子彈，符合其 "升級-降級 "理論，即在與西方的常規衝突中首先使用低當量的核武器來重新取得優勢。

據法新社的報道，美國中央情報局局長比爾-伯恩斯周六還表示，俄羅斯總統普京認為他無法承受在烏克蘭的失敗，並決心繼續戰爭。