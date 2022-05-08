G7峰會 凸顯歐美對澤連斯基團結支持

烏克蘭/G7

烏克蘭總統澤連斯基周日參加七國集團領導人的視頻會議，此舉富有象徵意義。據G7輪值主席國德國政府官員稱，5月8日是一個歷史性的日子，標誌着歐洲第二次世界大戰的結束，二戰給歐洲帶來了恐怖、破壞和死亡。而烏克蘭的戰爭使七國集團的凝聚力比以往更加重要。

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據法新社今報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）應於周日參加七國集團領導人的視頻會議，因與此同時烏克蘭擔心在周一莫斯科紀念戰勝納粹德國的勝利之前，俄羅斯會對烏克蘭城市馬里烏波爾仍被圍困的戰士進行最後攻擊。

澤連斯基應邀與會G7峰會。據德國總理朔爾茨正式發言人稍早說，"5月8日是一個歷史性的日子，標誌着歐洲第二次世界大戰的結束，它給歐洲帶來了恐怖、破壞和死亡。而烏克蘭的戰爭使 "七國集團的凝聚力（......）比以往更加重要"。

德國今年擔任七國集團的主席國，該集團還有加拿大、美國、法國、英國、意大利和日本為成員國。

德國總理朔爾茨的發言人說，今年年初以來的第三次會議將專門討論烏克蘭的局勢，但沒有進一步的細節。

美國總統拜登幾天前曾提到這次會議，透露與可能對俄羅斯的額外製裁有關。拜登在星期三說："我們總是對額外的制裁持開放態度，" 報道還補充說，他將與七國集團成員討論 "我們將做什麼和不做什麼"。

法新社說，今次七國集團會議是在俄羅斯5月9日閱兵前夕舉行的，這次閱兵紀念蘇聯在第二次世界大戰中戰勝納粹德國。

觀察認為，俄羅斯侵烏戰爭不利狀況下，俄羅斯總統普京可能利用此機會做出姿態。