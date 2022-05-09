歐盟理事會主席米歇爾突訪敖德薩力挺烏克蘭 遇俄軍導彈襲擊被迫躲掩體

歐盟/烏克蘭

歐盟理事會主席，比利時人米歇爾今天突訪烏克蘭敖德薩，並在敖德薩會見烏克蘭總理奇米格爾。會談中突遇俄羅斯軍隊發射導彈襲擊，米歇爾被迫躲進防空掩體。米歇爾的訪問行程事先沒有預報透露。此後是否前往基輔會見烏克蘭總統澤連斯基，沒有細節報告。

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法新社今天自基輔引述一位歐盟官員說，在突然訪問烏克蘭南部城市敖德薩時，歐洲理事會主席米歇爾因導彈襲擊而被迫躲進掩體避難。

據消息人士稱，在米歇爾和烏克蘭總理丹尼斯-奇米格爾的會議上，與會者都不得不中斷會議而躲進掩護體，因為導彈再次擊中敖德薩地區。

法新社引述米歇爾在推特上寫道，他來到敖德薩是為了慶祝歐洲日。

米歇爾對烏克蘭稱："你們並不孤單。歐盟就在你們身邊。"他並譴責2月24日對烏克蘭發起的 "俄羅斯侵略"。

據歐盟官員稱，米歇爾在這次突然訪問中還關注俄羅斯戰爭對全球供應鏈的影響，特別是在穀物方面。法新社說，由於俄羅斯對黑海封鎖，許多穀物出口被阻擋在港口。據消息人士說，這種封鎖不僅損害了烏克蘭的經濟，而且還阻礙了世界獲得重要食品的機會，危及全球糧食安全。

烏克蘭總統澤倫斯基周一今天宣布，他與歐盟委員會主席馮德萊恩進行了視頻會議，並討論了烏克蘭成為歐盟成員國候選國的議題。