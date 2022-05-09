澤連斯基譴責普京紅場炫兵耀武 呼籲把侵略者趕出烏克蘭

烏克蘭/澤連斯基

烏克蘭總統澤連斯基今天表示，烏克蘭不會讓俄羅斯侵佔1945年對納粹的勝利，而星期一這一天俄羅斯大張旗鼓地慶祝前蘇聯在第二次世界大戰中的勝利。澤連斯基呼籲將侵略者趕出烏克蘭。

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烏克蘭總統澤連斯基稱，“我們為我們的前輩感到驕傲，他們與反希特勒聯盟中的其他民族一起，打敗了納粹。” 澤連斯基在視頻信息中還說："我們不會讓任何人獨吞這一勝利，使這個被竊據為他們自己的勝利。"

視頻中，澤連斯基走在基輔的Khrechtchatyk中央大道上。

澤連斯基說：我們的敵人夢想着我們放棄慶祝5月9日和對納粹的勝利，這樣，普京所稱的去納粹化這個詞就有機會了。

對烏克蘭的去納粹化是俄羅斯總統普京為2月24日入侵烏克蘭而提出的主要理由。

莫斯科於周一在紅場舉行閱兵式展示軍隊武力，以紀念1945年戰勝納粹德國，俄羅斯年年在5月9日慶祝這一勝利。

但澤連斯基呼籲，"數以百萬計的烏克蘭人為反對納粹而戰（... )，把納粹趕出盧甘斯克，把納粹趕出頓涅茨克，從佔領者手中解放赫爾松、梅利托波爾、別爾江斯克，把納粹趕出雅爾塔、辛菲羅波爾、科爾奇和整個克里米亞。從納粹手中解放馬里烏波爾。"澤連斯基例舉了目前被俄羅斯軍隊佔領的烏克蘭東部和南部的城市以及俄羅斯在2014年吞併的克里米亞。

澤連斯基繼續說：“他們要把納粹趕出了整個烏克蘭，但我今天提到的那些城市特別鼓舞了我們，它給了我們信心，我們將把佔領者趕出我們的領土。”

據澤連斯基堅持說：“在戰勝納粹的日子裡，我們正在為另一個勝利而戰，通往這一勝利的道路是漫長的，但我們對我們的勝利沒有任何懷疑。”

澤連斯基說，“我們當時贏了，我們現在也會贏。”

澤連斯基最後說："很快，烏克蘭將慶祝兩天的勝利。"