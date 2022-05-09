烏克蘭加入歐盟6月就討論 馬克龍提議先政治合作入盟

烏克蘭/歐盟

歐盟委員會主席馮德萊恩周一表示，歐盟委員會計畫在6月就烏克蘭是否獲得歐盟候選國地位發表意見，這可能為需要27個成員國同意的漫長談判過程鋪平道路。而法國總統馬克龍同日呼籲建立一個 "歐洲政治共同體"，專門接納烏克蘭。

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歐盟委員會主席馮德萊恩今天表示，歐盟委員會計畫在6月就烏克蘭是否獲得歐盟候選國地位發表意見。馮德萊恩說， 我們期待着收到（烏克蘭）對加入歐盟調查問卷的答覆。歐盟委員會主席在推特上說："歐盟委員會打算在6月開始討論。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐盟於3月7日啟動了審查來自烏克蘭以及格魯吉亞和摩爾多瓦的成員資格申請的程序。烏克蘭總統澤連斯基4月18日表示，希望烏克蘭將 "在未來幾周內 "獲得候選國地位。他感謝布魯塞爾的速度，指出獲得歐盟候選國地位通常 "需要幾年時間"。

澤連斯基隨後向歐盟駐烏克蘭大使馬蒂-馬西卡移交了兩份構成歐盟成員國申請的大量文件。

羅馬尼亞於2007年加入歐盟，卻是在1995年6月22日就提出申請，委員會的意見於1997年7月15日公布。

一旦委員會的意見出台，候選國和歐盟行政部門之間的討論就開始了，然後才開始正式的入盟談判，這需要歐盟27國的一致同意。融入歐盟是一個漫長的過程，需要使候選國的立法更接近歐洲法律。這需要就許多問題進行複雜的談判，並對一個處於戰爭中的國家制定特別標準，如政治穩定和市場經濟運作。

法新社說，在3月的凡爾賽首腦會議上，歐盟國家元首和政府首腦排除了烏克蘭迅速加入歐盟的可能性，但同時為建立更緊密的關係打開了大門。

目前有五個國家是歐盟成員國的正式候選國：北馬其頓、黑山、塞爾維亞、阿爾巴尼亞和土耳其。

仍據法新社自斯特拉斯堡消息，法國總統馬克龍周一呼籲建立一個"歐洲政治共同體"，專門為了接納烏克蘭，與此同時，烏克蘭可以繼續加入歐盟的程序，這將可能需要幾十年。

據馬克龍解釋，"這個新的歐洲機構將使堅持我們歐盟價值觀的歐洲民主國家找到政治合作、安全和合作的新領域。"

法國總統馬克龍是在歐洲未來願景討論會議閉幕時如此說的。