特魯多：西方世界將全力確保普京侵烏戰爭以失敗告終

特魯多訪基輔

加拿大總理特魯多8日突訪基輔，和烏克蘭總統澤連斯基會晤。特魯多在當天聯合記者會上表示，加拿大將向烏克蘭提供5000萬加元的額外軍事援助，並進一步加強對俄羅斯的制裁。

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加拿大總理特魯多說，世界將作出一切努力確保俄羅斯總統普京發動的烏克蘭戰爭將以失敗而告終。普京在衛國戰爭紀念儀式上則強調，對烏克蘭的特別軍事行動是必要的正確決定。

特魯多5月8日在訪問烏克蘭期間接受路透社專訪時說，普京需要明白，西方世界絕對下定了決心，堅決抗擊他正在實施的侵略戰爭。

特魯多說，“他非法發動戰爭並不斷升級，他跨越紅線進一步入侵烏克蘭，這意味着我們將盡全力確保他將失敗。”

加拿大宣布將向烏克蘭提供新的武器裝備，並重開駐基輔的大使館。

特魯多還說，所有已經對莫斯科實施制裁的國家都決心要維持制裁措施，有必要的話甚至可以長達許多年。

星期一 ，普京在紅場為紀念衛國戰爭77周年舉行的閱兵儀式上發表講話，稱對烏克蘭的軍事行動是一個強大、獨立和主權國家必須作出的正確決定。他指責北約和其他歐洲國家過去一段時間來不顧俄羅斯對安全的擔憂，稱西方國家正準備入侵歷史上屬於俄羅斯的領土，包括克里米亞。

加拿大總理特魯多說，普京的行為讓數百萬俄羅斯人在二戰期間為自由、為對付法西斯而戰並獻出生命的記憶蒙羞。