美國液化天然氣在俄停產前運入歐洲碼頭

天然氣供應

俄羅斯現已正式切斷對波蘭和保加利亞的天然氣供應，在這之前，兩國宣佈拒絕以盧布支付其俄國的天然氣長期合同。行業指出，爲保障歐洲天然氣運輸，美國的液化天然氣將會成爲一個關鍵，幫助歐洲提供足夠的天然氣來度過難關。

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在目前情況下，有65%的美國液化天然氣送往歐洲，大多數北歐液化天然氣接收站的產能已經超過 100%，而波蘭目前為 117%。同時，波蘭也有大量的天然氣儲備，福布斯報導説，目前波蘭的天然氣存量已經達到驚人的76%。

美國能源署聲明説，在目前局勢下，液化天然氣出口將繼續引領美國出口的增長， 2022 年內有望達到平均每天 122 億立方英尺 (Bcf/d)的輸送量。如果實現，美國將在今年超過澳大利亞和卡塔爾，成為全球最大的液化天然氣出口國。

萊斯大學貝克公共政策研究所能源研究中心指出，平均而言，歐洲整體的天然氣儲存量遠不及波蘭的水平，但仍然處於30%的夏季平均水平，可用於供應天然氣以滿足即時需求。對於德國、奧地利或意大利等未調整俄羅斯天然氣供應計畫的國家來説，他們仍在忙於尋找不來自俄羅斯供應的液化氣來源，並準備在今年年底前在海岸安裝液化天然氣儲存和再氣化裝置。

國際液化天然氣進口國聯盟組織（GIIGNL）總裁阿比特博爾（Jean Abitebul）表示，液化天然氣市場正在快速增長，最近的價格上漲表現出需求與供應之間存在結構性失衡，烏俄戰爭加劇了價格波動，而當前的歐洲能源危機證明，液化氣將成爲保證能源安全和經濟穩定增長的主要部分。