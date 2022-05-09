英國防長譴責俄羅斯軍隊將領應被送上軍事法庭

俄羅斯/烏克蘭/英國

俄羅斯總統普京今天利用二戰戰勝納粹紀念活動大肆為侵略烏克蘭戰爭辯護。歐洲軍評普遍批評俄羅斯軍隊侵略烏克蘭組織差，裝備差，沒有軍人素質，犯有濫殺平民，姦淫燒殺惡行。英國國防大臣本-華萊士周一在俄羅斯慶祝1945年勝利的日子發表演講時說，俄羅斯將軍應該為他們在烏克蘭的行為被送上軍事法庭。

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英國國防大臣本-華萊士周一在國家陸軍博物館發表講話，譴責俄羅斯總統普京利用戰勝納粹德國77周年紀念日來掩蓋他在烏克蘭的錯誤。英國防長譴責普京對在烏克蘭侵略戰爭中失敗的反應卻是“可恥的自我保護，再加上失敗、憤怒、不誠實和尋找替罪羊。”

據法新社今天引述英國防長在國防部辦公室發布的講話節選中說：“所有職業軍人都應該對俄羅斯軍隊的行為感到震驚。”

英國國防大臣本-華萊士說，俄羅斯士兵“不僅參與了非法入侵和戰爭罪行，而且他們的指揮官也辜負了自己的士兵，由此他們應該被送上軍事法庭。”

華萊士批評稱，"俄羅斯將軍們身着閱兵服，被眾多勳章壓得喘不過氣來。在普京劫持他們祖先的驕傲歷史中完全是同謀，這很荒謬可恥。

據英國部長說："相反，俄羅斯軍官與軍人現在是為低級黑幫活動服務的人，造成了很多無意義的痛苦。

法新社說，周一上午，烏克蘭總統澤連斯基說，在俄羅斯大張旗鼓地慶祝二戰勝利之際，烏克蘭不會允許普京挪用對納粹的勝利。