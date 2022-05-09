英媒：如果普京驟逝誰會接班？

俄羅斯/普京

普京已經修改了俄羅斯法律，使他有可能再領導這個國家15年。但他能堅持那麼久嗎？俄羅斯政治的複雜性和隱秘性使得很難預測如果普京去世，誰將接任俄羅斯領導人。專家警告，但最有可能的競爭者可能對西方更加敵視。

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據英國dailystar日報署名邁克爾-莫蘭報道，專家稱，如果普京去世，他的繼任者可能會更加 "強硬和激進。

據該報道，一段時間以來，關於俄羅斯領導人普京正在遭受嚴重的健康問題的傳言不斷湧現，據說是帕金森病或某種形式的腹腔癌。自從俄羅斯入侵烏克蘭的行動明顯變成一次令人尷尬的失敗後，這些傳言就被加入了猜測，認為普京可能被認為是這場災難的唯一罪魁禍首，並被克里姆林宮老闆位上趕下台。

但是，一位俄羅斯政治專家警告說，最有可能取代普京的兩個人可能比目前管理該國的前克格勃特工更加強硬和激進。

69歲的普京尚未指定正式的繼任者，在短期內，如果領導人死亡或喪失能力，總理米修斯丁將自動掌權。但在此之後，莎拉-惠特莫爾博士告訴《鏡報》，根據憲法，總理接任，然後需要在三個月內組織一次選舉。克里姆林宮內部將有動作，以選擇下一次總統選舉的 "贏家"。普京身邊的政權很可能會選擇一個合適的、值得信賴的繼任者，以滿足他們的利益。

據牛津布魯克斯大學的俄羅斯國內政治專家惠特莫爾博士說，最有可能的競爭者之一是安全委員會安全秘書尼古拉-帕特魯舍夫--前克格勃反情報官員。現年70歲的帕特魯舍夫被認為是烏克蘭戰爭戰略的主要設計師之一，也是讓普京相信基輔被新納粹分子所控制的人。

普京的另一個潛在繼任者可能是他忠誠的國防部長謝爾蓋-紹伊古。近年來，他一直是一個高調的人物，尤其是在入侵烏克蘭之後。，他被吹捧為潛在的繼任者，被視為一個受歡迎和可接受的面孔。

據莎拉-惠特莫爾博士說，"也可能是一個我們不知道的人，就像普京是怎麼上位的，"惠特莫爾博士指出，“普京當時是個無名小卒。”莎拉-惠特莫爾博士分析，"甚至可能是更強硬的人。俄羅斯在似乎有不滿情緒表達的地方，往往是批評普京在烏克蘭不夠強硬，譴責他太溫和了。"

該報道原文鏈接：https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/putin-suddenly-died-replacement-could-26898310