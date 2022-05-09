閱兵當天 俄多家電視台被黑屏幕播放反戰宣言

5月9日閱兵式

根據法國數字技術創新媒體Numerama5月9日的報道：俄羅斯衛星電視直播中，好幾個頻道都出現了反戰標語。標語說：“我們不要戰爭！”“你手上有成千上萬烏克蘭人和數百名被殺兒童的鮮血”、“電視和政府當局在撒謊”等。俄羅斯規模最大的全國電視頻道之一 MTS、俄羅斯獨立電視台（NTV）官網、俄羅斯付費電視運營商Rostelecom、俄羅斯的線上串流平台Wink等重要電視頻道字母均被駭客入侵。

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俄羅斯入侵烏克蘭之戰，已經進入第75天。周一，莫斯科舉行閱兵儀式，電視直播中出現了反戰標語。與此同時，被圍困在亞速鋼鐵廠的烏克蘭戰士，誓言將奮戰到底。

周一，莫斯科紀念二戰勝利集會。普京在閱兵儀式上稱，俄軍正在烏克蘭東部“保衛祖國”。

俄羅斯總統普京：“我現在向我們的武裝部隊和頓巴斯的民兵發表講話。你們正在為自己的祖國和未來而戰，好讓人們不忘記二戰的教訓。”

閱兵式展示了兩千多件軍事裝備、四百多架軍機。同時，俄軍繼續圍困馬里烏波爾亞速鋼鐵廠。守衛在那裡的烏克蘭士兵表示，不會投降。

烏克蘭亞速軍團隊長 Sviatoslav Palamar：“只要我們還活着，我們將永遠為正義而戰，擊退俄羅斯佔領者，拯救平民和受傷的士兵。”

週一，澤連斯基表示，普京重蹈希特勒政權的覆轍，註定要失敗，烏克蘭一定會贏。

英國防長華萊士周一說，普京在烏克蘭沒有勝利的日子，只有失敗和恥辱。

英國防長華萊士：“從長遠來看，普京絕對是失敗的。俄羅斯已經不是過去的樣子了。他變得更弱，而不是更強。他的武裝力量被暴露，已不是世界認為的擁有超強武裝力量。”

美國第一夫人吉爾·拜登周一訪問斯洛伐克，表示繼續支持烏克蘭。

美國第一夫人吉爾拜登：“我說，我看到了支持烏克蘭人民有多麼需要，我見到的人們親身經歷過恐怖和殘暴。”