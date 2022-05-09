首出狀況？斐濟司法叫停扣留俄羅斯寡頭豪華船

烏克蘭/俄羅斯/斐濟

屬於俄羅斯寡頭蘇萊曼-克里莫夫的超級遊艇Amadea號命運或有變。Amadea號自4月中旬以來，Amadea號長期停泊在斐濟西部的勞托卡，自美國發出扣押令以來，就一直被當地政府扣押。上周，一家當地法院授權進行扣押。但在上周五，上訴法院 "宣布暫時中止 "其執行。

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據法新社今天引述斐濟檢察官表示，斐濟法院已暫停扣押一艘涉嫌屬於俄羅斯寡頭蘇萊曼-克里莫夫的超級遊艇，後者因烏克蘭戰爭受到美國制裁。消息人士說，估計價值3.25億美元的Amadea號遊艇仍由斐濟警方保管，並被禁止離開該國。

自4月中旬以來，Amadea號一直停泊在斐濟西部的勞托卡，自美國發出扣押令以來，一直被當地政府扣押。上周，一家當地法院授權進行扣押。但在周五，上訴法院 "宣布暫時中止 "其執行，檢察院的一位女發言人周一告訴法新社。

一家正式註冊為遊艇所有者的公司，即Millemarin投資公司，在斐濟法院對扣押行為提出質疑。

據檢察院發言人說，新的庭審定於周四舉行。

然而，一些網站顯示，這艘船的真正主人是俄羅斯議員和商人蘇萊曼-克里莫夫，美國當局也有這樣的說法。美國司法部上周表示，克里莫夫是一群寡頭的一部分，"他們通過腐敗及其在世界各地的惡性活動，包括佔領克里米亞，從俄羅斯政府那裡獲利"。

據專業網站superyachtfan.com報道，Amadea號長107米，有游泳池、按摩浴缸、直升機停機坪和甲板上的 "冬季花園"。

法新社說，美國在今年3月宣布成立一個專門起訴 "腐敗的俄羅斯寡頭 "和所有違反華盛頓對莫斯科採取的制裁的人的小組。據白宮稱，自那時起，美國已經 "制裁和封鎖了價值超過10億美元的船隻和飛機，並凍結了俄羅斯精英在美國賬戶中的數億美元資產"。

美國總統拜登希望清算這些資產，用這些錢來賠償烏克蘭所遭受的遭侵略損失。