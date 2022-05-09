5月9日：莫斯科相信恫嚇

烏克蘭/俄羅斯

莫斯科今天正在炫耀昔日超級大國軍隊，以慶祝1945年戰勝納粹德國，這是為激勵俄羅斯軍隊在烏克蘭掙紮的部隊而進行的武力展示，基輔今天指控60名平民在一所學校被俄羅斯導彈炸死。俄羅斯總統普京今天發表備受矚目的演講，評論稱他有機會在多次發出核威脅後發出新的警告。俄羅斯威脅擁有兩分鐘就能打到倫敦或者歐洲其他國家首都的厲害核導彈。

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據法新社今天引述俄羅斯國防部消息，旨在讓俄羅斯總統在發生核戰爭時繼續從空中駕駛國家的伊爾-80"末日飛機"閱兵時飛越紅場，幾件能夠發射核導彈的武器也在閱兵中亮相。據俄羅斯國家通訊社塔斯社報道，參加過烏克蘭攻勢的傘兵也應出席。

普京周日在5月8日的講話中多次將第二次世界大戰與烏克蘭衝突相提並論，稱 "如同1945年，勝利將屬於我們"。

但是烏克蘭總統澤連斯基則指責俄羅斯總統普京 "忘記了1945年對勝利者來說重要的一切"。

澤連斯基在紀念歐洲世界衝突結束的演講中說，"邪惡又回來了"，"穿着不同的制服，打着不同的口號，但目的是一樣的"。澤連斯基將俄羅斯對他的國家烏克蘭的入侵與納粹德國對歐洲國家的侵略相提並論。

澤連斯基在周日晚上的視頻講話中抨擊了俄羅斯在烏克蘭幾個地區的 "暴力轟炸"，包括周六在盧甘斯克地區Bilogorivka的一所學校造成 "60名平民 "死亡的爆炸事件，澤連斯基說，“彷彿今天不是5月8日，彷彿明天不是9日，此時的關鍵詞應該是所有正常人的和平。”

聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)的發言人稱，古特雷斯對這次轟炸事件感到 "震驚"。

盧甘斯克州州長Sergei Gaidai周日上午告訴俄語的Current Time電視台，襲擊發生時，現場 "共有90人"。"他說，“學校完全被炸毀了。”