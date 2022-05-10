俄羅斯寡頭財富暴失但他們不會起來反普京

俄羅斯/寡頭

遊艇、豪華房地產、私人飛機和藝術品收藏：俄羅斯入侵烏克蘭後西方實施的制裁剝奪了富有的俄羅斯寡頭們的 "巨大財富"。但這些制裁的有效性難以評估。有專家評論說，這些寡頭不太可能聯合起來反對普京。

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俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭後，西方推動的高調的資產凍結對俄羅斯寡頭造成了沉重打擊，他們中的許多人是在蘇聯的廢墟上發家致富，也有的在普京執政的20年裡被打壓。

據法新社今天報道說，在英國，自入侵烏克蘭開始以來，已有100多名商人和他們的家人受到制裁。美國的目標是140個，歐盟是30多個。據英國交通大臣格蘭特-沙普斯（Grant Shapps）稱，目的是通過剝奪寡頭們（他們被指控在享受西方生活方式的同時將其財富用於權力服務）的 "巨額財富"，來打到他們的痛處。

在倫敦，由於多年來容納了許多俄羅斯人，有時被稱為 "倫敦城"，"現在正在撤掉了歡迎墊"，甚至包括羅曼-阿布拉莫維奇也成為了目標，導致他在2003年購買的倫敦足球俱樂部切爾西被出售。

但是，在一個高度全球化的經濟中針對這麼多人仍然是 "完全未知的領域"，政府研究所智囊團的研究員亞歷克斯-尼斯指出，這將造成 "西方和俄羅斯之間的深刻裂痕"，甚至在戰後。俄羅斯獨立政治分析家康斯坦丁-卡拉切夫認為，普京在烏克蘭的 "特別行動 "可能持續 "多年"。他告訴法新社，如果解除制裁的決定是基於烏克蘭的局勢，那麼西方就 "永遠不會解除制裁"。

制裁造成雪崩現象。福布斯雜誌上個月已經以制裁的影響為由，將34名俄羅斯人從福布斯億萬富翁名單中刪除。據伯明翰阿斯通大學的社會學家、書名為《富有的俄羅斯人》的作者伊麗莎白-辛普弗斯爾說：侵烏戰爭對他們來說絕對是一場災難。

以大量俄羅斯藝術品收藏而聞名的俄羅斯人彼得-阿文告訴《金融時報》，他 "不確定是否還允許有人為他打掃衛生或開車接送他"。他現在更擔心會被驅逐出英國。

據法新社說，許多俄羅斯寡頭擁有多個國籍，其實不急於返回俄羅斯。西方國家是一個 "只要他們害怕在俄羅斯被起訴就可以去和待下去的寶地"。

制裁所針對的資產範圍是巨大的。根據英國政府的數據，僅羅曼-阿布拉莫維奇的身價就超過90億英鎊（105億歐元）。

歐盟成員國報告說，已經凍結了近300億美元的俄羅斯資產，包括70億美元的遊艇、直升機、房地產和藝術品。

美國已經制裁或封鎖了屬於與克里姆林宮關係密切者的價值超過10億美元的船隻和飛機。上個星期，應華盛頓的要求，斐濟警方將一艘價值超過3億美元的106米長的遊艇收繳，該遊艇與蘇萊曼-克里莫夫（Suleiman Kerimov）有關，後者是一名億萬富翁和歐盟及美國制裁的議員。

這些措施不僅是不幸的，但普通俄羅斯人也喜歡看'富人也哭。

至於制裁的目的，據專家說，"利用經濟制裁來試圖迫使外交政策發生變化，但事實證明並不有效"，儘管制裁會 "削弱俄羅斯的戰鬥能力"。專家表示，這些寡頭不太可能聯合起來反對普京。因為公開發表反對普京的言論不符合他們的利益。