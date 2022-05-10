勝利日閱兵後 俄軍在烏克蘭南部與東部加大攻擊力

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烏克蘭馬里烏波爾的亞佐夫鋼鐵廠仍在俄軍炮火襲擊下。 2022年5月8日照片

俄羅斯軍隊今天在烏克蘭南部和東部的戰鬥加劇，僅在敖德薩，據烏克蘭軍方報告， 俄羅斯軍隊在敖德薩地區發動了7次導彈襲擊。美國昨天通過《烏克蘭民主國防租借法案》，將加大對烏克蘭軍事援助，抵禦俄羅斯的侵略攻擊。

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據法新社今天報道稱，烏克蘭南部和東部的戰鬥今天顯示加劇，導彈還瞄準了敖德薩地區，烏克蘭軍隊統計了7次襲擊，造成1人死亡，5人受傷。

歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾周一突然訪問南部的敖德薩城市時，遭遇導彈襲擊，就被迫躲進了防空掩體。儘管米歇爾不得不中斷與烏克蘭總理奇米格爾的會談，米歇爾安撫烏克蘭說，"你們並不孤單。面對俄羅斯的 "侵略"，"歐盟就在你們身邊"。米歇爾並說，"只要有時間，我們一直都會和匿名在一起。"

據烏克蘭總參謀部周二上午宣布，俄羅斯軍隊"繼續在東頓巴斯地區的萊曼和塞維羅涅茨克地區準備進攻行動"，烏克蘭軍方報告說，俄軍對馬里烏波爾的Azovstal鋼鐵廠的炮擊和空襲正在繼續。

據盧甘斯克州長謝爾蓋-蓋達伊昨天稍晚說，"盧甘斯克東部地區的魯比涅和比洛戈里夫卡周圍發生了非常激烈的戰鬥"。

據法新社說，烏克蘭可以指望美國更多的的軍事援助。自衝突開始以來，美國提供的軍援已經達到約38億美元。

美國總統拜登總統周一簽署了《烏克蘭民主國防租借法案》，評論稱應該會進一步促進這一軍援進程。這項 "租借 "法採用了羅斯福在1941年通過的機制，賦予美國總統廣泛的權力來支持對歐洲的反戰努力。

烏克蘭總統澤連斯基將美國的這一法律的通過視為 "歷史性的一步"：澤連斯基在Twitter上寫道，"我相信我們將再次共同獲勝。而且我們將捍衛烏克蘭的民主。是在歐洲。就像77年前一樣。"