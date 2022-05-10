意大利

周二，意大利總理德拉吉和美國總統拜登在白宮舉行的一次會議上展現了他們的團結；並一致反對俄羅斯侵略烏克蘭。到訪的意大利總理德拉吉和拜登交談，記者在場。拜登表示： “你一直是一個好朋友；也是一個偉大的盟友”。

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在兩位領導人實際會晤開始之前，美國總統拜登對記者表示：普京一直認為他可以分裂我們，但我們都在加倍努力。

大利政府首腦認為，俄羅斯入侵烏克蘭反而“加強”了美國和意大利之間的聯繫，更廣泛地說是美歐之間的聯繫。

意大利總理德拉吉預測歐盟將發生“劇烈變化”，他說歐盟將不得不加強團結。美國總統拜登表示，強大的歐洲代表着和美國的一種“競爭”；即便是這樣， “一個強大的歐盟符合美國的利益”。

意大利對俄羅斯天然氣的依賴性很大，他和莫斯科有着傳統友好關係，但德拉吉政府一直是制裁俄羅斯的支持者。與其西方盟國一樣，羅馬也向烏克蘭贈送了武器，儘管支持德拉吉的廣泛政府聯盟內部對此越來越感到不安。該聯盟中包括極右翼也有左翼人士擔心戰爭會擴大範圍。

意大利央行前行長還承諾支持歐洲對俄羅斯能源部門的所有制裁，儘管這會給意大利帶來風險，目前意大利 40% 的天然氣進口源於俄羅斯。

下個月將舉行七大工業七強 G7 和北約峰會。意大利總理訪美意義重大。意大利總理德拉吉希望與美國保持特別密切聯繫，他曾在美國學習，並在世界銀行和私人銀行高盛就職。

在華盛頓逗留期間，德拉吉先生將於周三從財政部長耶倫手中獲得由智庫大西洋理事會頒發的獎項。