拉夫羅夫夜訪阿爾及爾 加固石油防線？

俄羅斯外長拉夫羅夫於昨天晚上抵達阿爾及爾，與阿爾及利亞外長拉姆丹-拉馬姆拉舉行會談，並受到總統阿卜杜勒-馬吉德-特布恩的接見。拉夫羅夫今天繼續訪問阿爾及利亞。法新社說，阿爾及利亞是莫斯科的重要盟友，也是一個天然氣出口國，阿爾及利亞越來越受到尋求減少對俄羅斯天然氣依賴的歐洲國家的青睞。阿爾及利亞或尋求平衡，息事寧人稱它的石油出口能量有限。

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法新社今天引述阿爾及利亞當地媒體消息，拉夫羅夫的此次訪問是自2019年1月以來首次訪問，恰逢俄羅斯和阿爾及利亞建立外交關係60周年。

據俄羅斯官方機構塔斯社消息說，4月18日，俄羅斯總統普京與曾與阿爾及利亞總統特布恩通了電話，討論 "石油出口國集團內部的協調"，以及烏克蘭局勢。

阿爾及利亞是一個天然氣出口國，該國供應的天然氣約佔歐洲消費量的11%。俄羅斯則為47%。

自烏克蘭被入侵以來，一些尋求減少對俄羅斯供應依賴的國家已經轉向阿爾及利亞。

作為莫斯科的盟友，阿爾及爾低調稱增加出口的能力非常有限。

法新社說，為了不與莫斯科對立，阿爾及利亞還重申，該國對歐洲的額外出口能力太有限，無法替代俄羅斯的天然氣。