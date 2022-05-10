法墨提議再開安理會會議討論烏克蘭人道局勢

法國與墨西哥提議再開安理會會議

鑒於烏克蘭人道主義局勢持續惡化，法國與墨西哥提議聯合國安理會本星期四就俄羅斯與烏克蘭的戰爭局勢尤其是人道危機舉行一次新的會議。安理會日程安排定本星期四舉行公開會議。屆時，安理會推出何種聲明引期待，上個星期五，安理會罕見一致贊成在烏克蘭停火和平，評論稱安理會團結了。

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法新社今天援引聯合國外交方面消息稱，應法國和墨西哥的要求，這次會議將是自2月24日俄羅斯入侵以來安全理事會的第16次會議。一些國家，特別是西方國家認為，每周至少組織一次關於烏克蘭戰爭的安理會會議，可以保持對俄羅斯的壓力，並強化俄羅斯在國際舞台上的孤立。

據一位外交官說，就周四會議而言，法國和墨西哥已經要求聯合國人道主義事務部（Ocha）和聯合國兒童基金會（Unicef）提供簡報。而這次會議是在周末烏克蘭東部一所學校被炸後舉行的，基輔稱有60名平民在這次炸彈襲擊事件中喪生。

該會議將在聯合國人權理事會在日內瓦舉行的特別會議的同一天舉行，日內瓦的聯合國人權會議是由烏克蘭要求召開的，討論 "烏克蘭遭侵略致使烏克蘭人權狀況不斷惡化"。

法新社說，新的安全理事會會議也將在上個星期五通過由挪威和墨西哥發起的安全理事會一致聲明之後舉行，該聲明 "強烈支持 "聯合國秘書長 "尋求和平解決 "衝突的努力。俄羅斯入侵烏克蘭以來的第一次安理會顯示團結表現，呼籲停戰與和平的倡議，也得到了莫斯科的支持，而莫斯科此前一直阻撓安理會的倡議。

儘管有安理會一致呼籲，烏克蘭戰爭沒有任何停戰跡象。