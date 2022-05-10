誰駭了俄羅斯視頻Rutube？

俄羅斯/Rutube遭駭

俄羅斯視頻平台Rutube公司今天在一份聲明中承認，該平台今天仍然無法運作開放訪問，因為該視頻平台遭到了 "歷史上最大的網絡攻擊 "。俄羅斯視頻平台Rutube立志要成為美國巨頭YouTube的競爭對手。昨天以來受到駭客襲擊的還有俄羅斯其它主要大外宣媒體。至此尚沒有澄清是誰駭了俄羅斯媒體。

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據法新社今天自莫斯科報道稱，俄羅斯視頻平台Rutube在Telegram上發布的聲明說："我們確實面臨著RUTUBE歷史上最大的網絡攻擊。"聲明說，恢復對該平台的訪問 "將比工程師們最初想象的要長。

今天上午，Rutube.ru網站上出現了一個黑色的屏幕，伴隨着白色字體的描述："維護工作正在進行中。該網站已被攻擊。目前，局勢得到了控制。用戶的數據正在被保存。據Rutube稱，該網站自周一以來一直無法訪問，這一天俄羅斯大張旗鼓地慶祝5月9日對納粹的勝利，並為俄羅斯入侵烏克蘭辯護。

Rutube將這次攻擊歸咎於同一批黑客。匿名駭客在2月24日俄羅斯侵烏的攻勢開始後，在過去持續兩個月里不斷攻擊俄羅斯公共機構的網站。

5月9日，烏克蘭媒體還通過照片報道，俄羅斯MTS、NTV-Plus、Rostelecom和Winx電視頻道的廣播系統都被黑客攻擊，遭駭的俄羅斯媒體屏幕上，顯示 "成千上萬的烏克蘭人和數百名被殺兒童的鮮血在你們手上。電視和當局都在撒謊。反對戰爭"等粗體字樣。

5月9日上午，兩名記者還在被認為忠於俄羅斯當局的新聞網站Lenta.ru上發表了一篇譴責俄羅斯對烏克蘭進行 "血腥和荒謬 "的軍事干預的長文。該文隨後被迅速刪除。據公開了身份的記者埃戈爾-波利亞科夫和亞歷山德拉-米羅奇尼科娃說：“我們現在要尋找工作、找律師，也許還要找政治庇護。”

法新社說，3月，俄羅斯官方電視台Pervy Kanal公司的員工瑪麗娜-奧夫西安尼科娃(Marina Ovsiannikova)舉着一個標語牌衝進俄羅斯國家頻道收視率最高的新聞節目直播間，批評莫斯科在烏克蘭的軍事侵略行動，並譴責國家控制的媒體進行有利於俄羅斯的假新聞 "宣傳"，從而使自己名聲大振。這一圖像傳遍了全世界，許多網民稱讚它是在俄羅斯壓制所有批評聲音的背景下的一種 "非凡勇氣 "的行為。